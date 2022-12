Il lutto per la scomparsa di Baldini. Pompignoli e Petitti: "Forlì perde il suo 'treno, buon viaggio Ercole"

Il ciclismo e la città di Forlì perdono un loro protagonista. Giovedì scorso, infatti, è deceduto Ercole Baldini, il "treno di Forlì", fuoriclasse nella vita così come nello sport. Lo ricordano il consigliere regionale Massimiliano Pompignoli e la presidente Emma Petitti in una nota congiunta in cui esprimono il cordoglio dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.

"Protagonista indiscusso di imprese epiche, il più grande campione di ciclismo che Forlì abbia mai avuto, Baldini se n'é andato lasciando un vuoto incolmabile nella città che gli ha dato i natali. Oltre a rappresentare una bandiera dello sport italiano e un simbolo di integrità morale, Ercole è stato un mito che infiammava le folle e un punto di riferimento imprescindibile del ciclismo su strada". Così Massimiliano Pompignoli ed Emma Petitti.