Il pilota forlivese Jacopo Faccioni coach nel Ferrari Challenge

Il pilota forlivese, pluricampione italiano ed europeo, riconosciuto come un ottimo insegnante, si dedica ad una attività ricca di soddisfazioni in campo motoristico.

Faccioni ha gareggiato nelle più prestigiose piste europee sedi di gare di Formula uno, di gare di durata conosciute in tutto il mondo come ad esempio la 24 ore di Le Mans. Ha preso parte ad appuntamenti motoristici alla guida di Ligier, Picchio, Osella, Lamborghini ed ora anche Ferrari entra nell’elenco delle marche più prestigiose fra le auto da competizione. E’ stato chiamato a far parte del gruppo di piloti che hanno il compito di istruire chi poi scenderà in pista con o senza il coach nei turni di prove libere nei weekend di gara, E’ un lavoro che ricambia con grandi soddisfazioni quando si vede risalire in classifica il pilota al quale si danno utili istruzioni di guida ed al passare del tempo il suo tempo sul giro migliora significa che ascolta e mette in pratica i giusti suggerimenti.

I campionati monomarca sono interessanti in quanto le auto sono tutte uguali e i buoni piazzamenti dipendono dai giusti assetti scelti dalle squadre, ma e soprattutto dalla perizia del pilota.L’attività come pilota di Faccioni continua con un’auto più potente di quella degli ultimi due anni e cioè gareggerà con una Ligier JS P3, vettura che monta un motore di 5600 di cilindrata ed è aerodinamicamente particolarmente performante. Naturalmente Scuderia N.T. prosegue anche nel corrente anno a supportare altri piloti che si cimentano in gare minori, ma che in classifica appaiono sempre al vertice come ad esempio Davide Olivi e Gianluca Gatta che nello scorso anno hanno vinto entrambi il campionato al quale hanno partecipato.