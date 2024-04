Il popolo della Rossa da Forlì a Imola per il Mondiale Endurance: "Che bello vedere tanti giovani tra il pubblico"

"E' stato un weekend meraviglioso, con tantissimo pubblico, soprattutto giovani". Piero Gardini, presidente del Ferrari Club Forlì, commenta così il weekend della 6 Ore di Imola, che ha visto per la prima volta gareggiare il Fia World Endurance Championship all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Sono state infatti ben 73.600 le presenze nella tre giorni della manifestazione, con gli appassionati che si sono potuti gustare prima la pole position della Ferrari al sabato poi la domenica una gara piena di colpi di scena, che ha visto uscire vincitore la Toyota e salire sul podio anche Valentino Rossi, secondo nella LMGT3. Una rappresentanza del Ferrari Club di Forlì era nel paddock del Santerno per assistere alla competizione. "Vedere tanti giovani è una cosa molto bella - commenta Piero -. Tra il rosso Ferrari c'era anche il giallo fluo per Valentino, ma è positivo vedere lo spirito di sportività. I tifosi hanno infatti celebrato la vittoria della Toyota e tutti i partecipanti alla gara".

Un commento sul risultato sportivo: "Una bellissima emozione sabato sentire il boato, come ai bei tempi, dalle tribune della Rivazza e della Tosa per la pole position della Ferrari numero 50 con Antonio Fuoco, purtroppo poi le cose non sono andate bene per la Ferrari in gara, con la pioggia che ci ha messo senza alcun dubbio lo zampino. E' stata sbagliata la strategia, ma la macchina c'è e questo è importante. La 499P era senza alcun dubbio la miglior auto in pista, soprattutto nelle mani di Fuoco. Il risultato alla fine è stato deludente, perchè si poteva vincere. Un plauso alla Lamborghini, ma anche alla Isotta Fraschini che per la prima volta ha concluso una gara del mondiale Wec. E' stato un peccato vedere uscire subito di scena le ragazze della Lamborghini dell'Iron Dames". Per Gardini dall'autodromo arriva un bel messaggio: "La cosa positiva è stata l'affluenza di pubblico non solo la domenica, ma anche il venerdì e il sabato. L'Emilia Romagna ed Imola meritano il ritorno del Wec anche il prossimo anno. La pista selettiva ha permesso di mettere in mostra la qualità dei piloti".

La gara

È di marca giapponese il primo successo nella 6 Ore di Imola. La Toyota GR010 – Hybrid numero 7, campione del mondo in carica, con Mike Conway, Kamui Kobayashi e Nyck de Vries ha trionfato dopo un duello nel finale con la Porsche 963 di Kevin Estre, André Lotterer e Laurens Vanthoor. A completare il podio l’altra vettura della Casa di Stoccarda con Matt Campbell, Michael Christensen e Frederic Makowiecki. Quarta la Ferrari 499P numero 50 di Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, con il pilota calabrese autore di un sorpasso decisivo nell’ultimo giro di gara sulla Toyota numero 8. Tra le LMGT3 doppietta BMW con la numero 31 a tagliare il traguardo davanti alla numero 46 di Valentino Rossi, Maxim Martin e Ahmad Al Harthy.

E’ stata la pioggia la grande protagonista della 6 Ore di Imola che ha cambiato le carte in tavola nella prima edizione del FIA World Endurance Championship sull’Enzo e Dino Ferrari. Uno scroscio, giunto dopo 3 ore e mezza di gara, ha costretto tutti a cambiare strategia, passando alle gomme rain. L’azzardo in casa Ferrari, che ha tenuto tutte e tre le 499P in pista nonostante le condizioni meteo, non ha pagato, relegando le vetture del Cavallino Rampante, dopo la tripletta nelle qualifiche, in quarta, settima e ottava posizione.

"Sono stati 3 giorni fantastici, un’organizzazione eccellente e per questo voglio ringraziare il Direttore Pietro Benvenuti e tutto lo staff di Formula Imola che hanno lavorato davvero alla grande - Gian Carlo Minardi, presidente di Formula Imola -. Naturalmente non possiamo non essere soddisfatti della risposta del pubblico, le 73.600 presenze è un dato che certifica il successo della manifestazione. E’ il primo anno che organizziamo un round del Wec e devo dire che grazie al gioco di squadra di tutte le parti in campo ci sono le basi per poter continuare nei prossimi anni. Per questo voglio ringraziare il Fia Wec, l’Amministrazione Comunale, che è stato molto attiva in questi giorni e in questa trattativa, il Con.Ami e la Regione Emilia-Romagna, che ci ha supportato ancora una volta e che siamo sicuri lo farà anche in futuro".