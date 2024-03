Il racconto della Dakar 2024: festa al Teatro Dragoni con Andrea Schiumarini e Andrea Succi

Il Teatro Dragoni di Meldola ha ospitato il racconto della Dakar 2024 dei piloti Andrea Schiumarini e Andrea Succi e dello staff che ha collaborato con l’equipaggio romagnolo, in primis R.Team che assieme a TH Truks a messo a disposizione il Buggy Century CR6 e il Racing Team Le Fonti che ha fatto la sua parte nella gestione e nella comunicazione e tutte le altre figure tecniche che hanno agito sul mezzo meccanico e sulla persona dei due piloti.

Dal Racing Team Le Fonti un ringraziamento r"al Comune di Meldola per aver messo a disposizione il bellissimo Teatro Dragoni. Un grazie al Sindaco Roberto Cavallucci per essere stato con noi, a tutti gli amici presenti agli sponsor che hanno sostenuto questa impresa sportiva e condiviso le emozioni in questa giornata dedicata al racconto della Dakar 2024 dell’equipaggio 260".

"Un ringraziamento a Nicola Villani di Eurosport Italia una voce importante che ha dato al racconto di questa Dakar una impronta professionale e autentica - concludono dal Racing Team Le Fonti -. Grazie a tutti i volontari che hanno dato la propria disponibilità per preparare questo evento molto apprezzato da tutte le persone presenti".