Il Racing Team Le Fonti alla 35esima 'Bologna-Passo della Raticosa' con Lino Bertozzi

Dopo lo sfortunato debutto dello scorso anno con la Formula Fiat Abarth a Bistrica in terra slovena gara valida per il Campionato Europeo, dove il pilota lughese è dovuto rientrare in Italia dopo le prove del sabato per problemi meccanici non risolti sul campo gara, il pilota del Racing Team Le Fonti Lino Bertozzi si è presentato ai nastri di partenza della classica Bologna-Passo della Raticosa arrivata alla 35esima edizione organizzata dalla Scuderia Bologna capitanata da Francesco Amante.

I cento piloti al via si sono sfidati sul tratto della ex Strada Statale 65, ora Provinciale della “Futa” tra Pianoro Vecchio e Livergnano per una lunghezza di 6,210 chilometro, un percorso tecnico e veloce. Bertozzi con la sua Formula Fiat Abarth cilindrata 1995 del 1982 inserito nel quinto raggruppamento classe FA+1000 nella giornata di sabato prove ufficiali funestate da temporali con scrosci di pioggia si è limitato a portare in cima la macchina. La domenica Bertozzi ha disputato le due manche di gara riprendendo in mano per gradi la macchina migliorandosi tra la prima e la seconda manche finendo la gara senza alcun problema meccanico. Questo era il risultato che sperava di ottenere senza guardare più di tanto hai tempi che lo hanno visto quarto di classe e sesto di gruppo.