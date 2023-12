Il 're' delle gran fondo: Matteo Romualdi vinci il Nalini Road Series, "sacrifici ripagati"

E' Matteo Romualdi, 31enne di San Colombano, il vincitore del "Nalini Road Circuit" di ciclismo. "Vado in bicicletta da quando avevo 13 anni - racconta -. Ho lasciato la carriera agonistica all’età di 19 anni, da Juniores. Dopo un periodo di “letargo” durato 10 anni ho deciso di rimettermi in sella, così ho riscoperto questo magnifico sport, che lo definisco una "scuola di vita". Mi definisco un fondista, amo i giri lunghi con tanta salita. Stare ore in sella per me è una medicina per corpo e anima".

Ad inizio anno Romualdi si è iscritto al circuito Nalini Road Series, un insieme di granfondo (3 gare) dove in base al piazzamento e al percorso si costruisce classifica generale. E alla fine è arrivata "una vittoria inaspettata e tanto sperata dopo tanti sacrifici che chi va in bici sa di cosa parlo". Le granfondo disputate sono state "La via del Sale" a Cervia (2 aprile), la "Marcialonga" a Predazzo (Trento) il 28 maggio e la "Gialla Cycling" a Misano Adriatico il 17 settembre. "Ho fatto altre gare fuori il circuito Nalini, come la granfondo del Po e la classica Lugo-SanMarino", conclude.