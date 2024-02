Il team "Forlivese My Racing Autosport" protagonista in Croazia al Rally Day Two Castles

Il team "Forlivese My Racing Autosport" ha disputato la sesta edizione del "Rally Day Two Castles", disputatosi nel weekend appena passato a Kanfanar, in Croazia. Tra i 115 partecipanti c'erano anche i forlivesi Manuel Mengozzi e Davide Olivi. Il primo, navigato dal modenese Mirko Palladini, ha portato il Toyota Hilux Overdrive al primo posto nella categoria "Classe 9", piazzandosi ventesimo assoluto. Olivi, affiancato da Denis Piceno, alla sua seconda esperienza di gara di velocità su terra ha centrato un quarto posto nella categoria "Classe 9", riconfermando le buone prestazioni della gara precedente a bordo del Mitsubishi Pinin.