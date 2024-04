Il team Mamamicis della primaria De Amicis si aggiudica il primo School Catch "Città di Forlì"

E’ stata la scuola primaria De Amicis, con il team Mamamicis a vincere il primo School Catch Trofeo “Città di Forlì” organizzato dal comitato provinciale Aics di Forlì-Cesena in collaborazione con Aics Volley. Una domenica ha riunito al Palazzetto “Marabini” di San Martino in Strada oltre 400 persone: ben 150 le mamme sotto rete, con figli e compagni a colorare con striscioni e coreografie gli spalti. Seconde le mamme della scuola Tempesta con il team “Le tempestose” mentre terze a pari merito “Le Sprizzose” della scuola Focaccia e la scuola Saffi “Si Saffi chi può”.



In tutto, erano ben 15 le squadre partecipanti, formate da mamme e insegnanti in rappresentanza di 15 scuole primarie e dell’infanzia cittadine. Ogni squadra partecipante e la relativa associazione dei genitori - è stata premiata da Aics con un buono del valore di 50 euro in materiale sportivo da devolvere alla scuola di appartenenza; a tutte le partecipanti è andata la medaglia ricordo di partecipazione e alle prime tre sono state consegnate anche le relative coppe. Non solo, alla scuola Matteotti che ha organizzato il miglior striscione una sacca di palloni da utilizzare durante le ore di motoria. Aics Volley ha invece omaggiato con un anno di abbonamento gratuito l’atleta Jelena Djurovic per essersi particolarmente distinta per passione e determinazione.



La giornata si è aperta con i saluti del presidente nazionale Aics Bruno Molea e della Presidente del Comitato Provinciale Aics Catia Gambadori, oltre al risveglio muscolare organizzato da Antonella De Carlo presidente della nostra associazione affiliata “My Dream”. Alle premiazioni, in rappresentanza del Comune di Forlì che ha patrocinato l’evento, ha presenziato il vicesindaco e assessore allo sport Daniele Mezzacapo e del Presidente di Aics Volley Mancini Maurizio. Si è trattato di un successo dunque senza precedenti quello del primo School Catch Trofeo Città di Forlì dedicato alle mamme del Catch’n Serve Ball, disciplina sportiva nata sulle orme del Mamanet che unisce la pallavolo alla palla rilanciata.

Per questo, i propri tornei sono organizzati in veri e propri concentramenti aperti a tutti i componenti della famiglia e la partecipazione, grazie ad Aics, è gratuita. L’evento, organizzato con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Forlì, godeva del sostegno di Allianz Assicurazioni, di Paresa spa e R.S. Elettroimpianti. Non solo, l'evento è promosso da Aics Volley nell'ambito del progetto Mamanet: oltrepassare le barriere dello sport di base per le donne - cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna - Area Sviluppo e promozione dello sport - lr 8/2017 biennio 2023/2024.