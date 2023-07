Il velodromo si prepara al Trofeo Superpistard

Va in scena al Velodromo la quarta e penultima gara del Trofeo Superpistard. Martedì 25 luglio, dalle ore 14, si torna quindi in pista per il 17° Città di Forlì. Il programma prevede prove per le categorie esordienti, allievi e juniores. Le premiazioni previste per le 21.45. Questa è l’ultima gara prima dei Campionati Italiani di ciclismo su Pista giovanili che quest’anno si svolgeranno a Forlì, al Velodromo Servadei, dall’1 al 4 agosto, quattro giorni in cui nella cittadina romagnola si sfideranno i migliori talenti da tutta Italia, pronti a darsi battaglia per conquistare la maglia tricolore. L’ingresso è libero e aperto a tutti.