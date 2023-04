Il Vincenzo Sospiri Racing ufficializza i piloti del Campionato Europeo Lamborghini Super Trofeo 2023

Ci sarà anche il Vincenzo Sospiri Racing sulla griglia di partenza del Campionato Europeo Lamborghini Super Trofeo 2023, che prenderà il via il 3 e 4 giugno dal circuito francese del Paul Ricard. Il team forlivese disputerà la stagione in ciascuna delle tre classi principali. La vettura Pro sarà guidata da Gilles Stadsbader e dal campione del mondo Lamborghini Super Trofeo 2021 Mattia Michelotto. Andrzej Lewandowski, campione Am lo scorso anno con il Vincenzo Sospiri Racing, lotterà per gli onori del Pro-Am. Lewandowski, che ha vinto il titolo Pro-Am due anni fa, quest'anno condividerà la sua Huracán con il pluricampione del Super Trofeo Loris Spinelli. Piero Randazzo e Giovanni Anapoli completano la formazione 2023, condividendo l'ingresso in classe Am del team. "Quest'anno sarà la nostra nona stagione nel Super Trofeo che rimane, a mio parere, uno dei migliori campionati non solo per i giovani piloti che stanno provando il primo assaggio delle corse GT, ma anche per i piloti Am che vogliono divertirsi in un ambiente professionale e ambiente competitivo - afferma Sospiri -. Abbiamo un buon mix di gioventù ed esperienza nella squadra in questa stagione e non vedo l'ora di iniziare la stagione al Paul Ricard".