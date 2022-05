Impossible226 Triathlon, una marea nero-verde per la seconda edizione del Duathlon di Forlì

Una sfilata di ben 26 triatleti della società IMpossible226 Triathlon Forlì (25 uomini e 1 donna) si sono dati battaglia nelle strade del centro città per la seconda edizione del duathlon sprint di Forlì. Nella mite domenica primaverile su un percorso velocissimo ma altrettanto tecnico sono stati diversi i podi portati a casa dagli atleti nero verdi e numerosi i piazzamenti nel top 50. In campo maschile spicca il 4’ posto assoluto assoluto (1’ nella sua categoria) di Mattia Capece grazie e soprattutto a due frazioni run di spessore, 32’ posizione assoluta per l’ex ciclista professionista Alessandro Malaguti ora in forza alla compagine forlivese; podio di categoria anche per Daniele Paoloni giunto ai piedi della top 100.

Tra le quote rose segnaliamo la 15’ posizione assoluta e 4’ nella sua categoria per Claudia Benini. Questi gli atleti in gara: Mattia Capece, Alessandro Malaguti, Marco Fabbri, Federico Piovacari, Amedeo Lanzarini, Mirco Montefiori, Federico Frulli, Fabio Foschi, Alessandro Giacometti, Andrea Murtas, Massimo Baccei, Marco Montefiori, Davide Felli, Tiberi Petrini, Fabio Camorani, Daniele Paoloni, Davide Foschi, Marco Buttaro, Enrico Giani, Alessandro Lolli, Franco Bertozzi, Marco Paoloni, Luca Bravi e Claudia Benini. I 26 atleti giunti al traguardo hanno permesso alla compagine forlivese di aggiudicarsi il titolo di squadra più numerosa che le ha valso la bellissima bici da cronometro Bmc messa come premio dagli organizzatori della polisportiva NOB Club A.S..