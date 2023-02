Impresa di Leonardo Cortini: è campione europeo Under 17 di spada

Cominciano alla grande i Campionati Europei Cadetti e Giovani per l’Italia. Nella prima giornata di gare, dedicata alle prove di fioretto femminile, sciabola femminile e spada maschile Under 17, il forlivese Leonardo Cortini ha conquistato la medaglia d'oro nella spada e l'Italia ha fatto doppietta nel fioretto con Vittoria Pinna e Greta Collini. Per lo spadista del Circolo Schermistico Forlivese la giornata non era iniziata al meglio. Un girone da 4 vittorie e 2 sconfitte gli aveva consegnato la ventinovesima posizione del seeding dell’eliminazione diretta. Superato il tedesco Marc Arthur Pohl nel tabellone dei 64, Cortini - seguito a bordo pedana dal maestro imolese Michele Mazzetti - ha trovato subito l’ostacolo del numero 4 del tabellone, l’ucraino Maksym Perchuk, sconfitto per 15 stoccate a 13. Negli ottavi è arrivata la vittoria sul turco Cengizhan Oner per 15-11. Il match che gli ha consegnato la certezza della medaglia, quello con lo svizzero Juliano Nicola Squieri, è terminato solamente all’ultima stoccata con la fléchedecisiva messa a segno dal romagnolo per il 15-14 finale. Senza storia la semifinale con l’ungherese Domonkos Pelle, regolato per 15-12 dopo aver condotto largamente durante tutto l’assalto, e la finale, chiusa con il medesimo punteggio, con il polacco Szymon Wojciechowski. Mercò in gara ci sarà Asia Vitali, compagna di sala di Leonardo Cortini a Forlì. Cortini e Likaj torneranno in pedana per la gara a squadre giovedì, mentre venerdì sarà di nuovo la volta di Vitali per la competizione a squadre di spada femminile, prima dell'inizio del programma dedicato agli Under 20.