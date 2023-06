Incetta di titoli regionali per la Libertas Atletica Forlì

Nella rinnovata pista di atletica completamente azzurra del Cus Bologna, si sono ritrovati quasi 800 atleti suddivisi nelle 3 categorie allievi, junior e promesse, dai 16 ai 22 anni, per contendersi l’ambito titolo di campione regionale 2023. La Libertas Atletica Forlì, decisa a continuare il momento magico di questo avvio di stagione, si è presentata in forze con una squadra schierata in ben 31 gare. Fra gli iscritti erano diversi gli atleti titolari della squadra assoluta, per perfezionare gli ultimi dettagli tecnici in vista dell’importante impegno agonistico nella Finale B del Campionato di Società che si svolgerà a Vittorio Veneto il 10 e 11 giugno.

Non sono mancati i piazzamenti di rilievo per gli atleti bianco-rossi saliti sul podio con 7 ori, 5 argenti e 4 bronzi.

Questi nel dettaglio i risultati dei migliori atleti classificati: oro e titolo di campioni regionali 2023 per Giada Donati 800m allieve, Chiara Giorgetti salto in alto promesse, Francesco Blasi lungo e triplo allievi, Andrea Bartolini lancio del peso allievi, Luca Franco lancio del giavellotto allievi, Stefano Tisselli salto in alto promesse. Argento per Elisa Cortesi lancio del giavellotto allieve, Frabrizio Caporusso 100m e 200m allievi, Andrea Bartolini lancio del giavellotto allievi, Francesco Amici 400hs promesse. Bronzo per Giada Donati 200m allieve, Dario Collura 400hs allievi, Martin Casadei-Francesco Blasi-Dario Collura-Fabrizio Caporusso staffetta 4x100, Riccardo Sintoni 3000m junior. Buone prestazioni e piazzamenti anche per Luca Venturelli 3000m junior 5°, Alex Bartolini 400hs promesse 4°, Dario Collura giavellotto allievi 5°, Francesco Amici disco promesse 5°, Luca Berardozzi 800 allievi 6° e Giorgio Marfella 100m 10°.

Intanto a Parma sono scesi in pista i cadetti under 16 al nono Memorial Pratizzoli, un meeting nazionale riservato alle rappresentative regionali. Due talenti della Libertas Atletica hanno fatto parte della squadra dell’Emilia Romagna: Gabriele Perugini (reduce dal prestigioso secondo posto all’Arena di Milano col tempo di 5’50”96 nei 2000m) e Benis Le Saint Sepa fresco campione regionale cadetti. Per entrambi gli atleti un impegno agonistico fondamentale per confrontarsi con i migliori specialisti italiani, in vista dei Campionati Italiani di categoria di ottobre. I due giovani non hanno deluso le aspettative portando punti preziosi che hanno consentito alla nostra regione di classificarsi seconda, dietro alla Lombardia: Gabriele 7° nei 1000m con 2’45”6 e Le Saint Benis 6° nel salto triplo con 12,54m.