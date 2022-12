Dovizioso racconta il suo infortunio: "Un paio d'ore di paura, ma fa parte del gioco"

Anche Andrea Dovizioso ha ceduto alla "nuova moda che i crossisti seguono: far vedere le loro fratture. E io, che un pò crossista mi sento non potevo non essere "in trend" e ho deciso di giocarmi la carta della frattura del polso (scomposta per bene, naturalmente)". Il forlivese ha condiviso sui social le immagini dell'infortunio subìto venerdì in occasione di un allenamento con la moto da cross sulla pista "Catini" di Ponzano, in provincia di Fermo.

Dovizioso non ha nascosto di aver trascorso "un paio d'ore di paura, ma fa parte del gioco". Quindi ha tranquillizzato: "La cosa importante è che sto bene e non ho riportato danni permanenti". Il forlivese ha ringraziato l'equipe dell'Unità operativa di Ortopedia, diretta dal direttore Federico Lamponi, e tutto il personale dell'ospedale "Murri di Fermo" che lo ha assistito: sono stati infatti "tempestivi, gentili e aperti nel consultarsi e coordinarsi nella decisione finale con chi, le mie ossa, le conosce bene".

Un ringraziamento "di cuore anche ai piloti che erano in pista e allo staff del Crossodromo Catini di Ponzano di Fermo, che mi hanno soccorso e aiutato dopo la caduta". Quindi un "grazie speciale" a due amici, Yuri, che ha rappresentato "un sostegno impagabile", e Fabrizio Borra che è riuscito "anche da "remoto"a farmi da angelo custode. Nelle prossime settimane mi sa che frequenterò spesso il Fisiology Center". Ora inizia una periodo di pausa: "Ci vediamo in pista, tra un mesetto, per tornare sugli obiettivi del 2023".

Nelle foto Andrea Dovizioso con Yuri e Fabrizio Borra