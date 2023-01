Inizio di 2023 impegnativo per i Baskers: insidiosa trasferta sul campo di Molinella

Al rientro in campo dopo quasi un mese dall’ultima partita ufficiale, i Baskérs Forlimpopoli s’apprestano al battesimo 2023 sul parquet affrontando la prima di due impegnative trasferte. Per l’occasione la squadra di Agnoletti salirà sul torpedone per misurarsi sabato prossimo (inizio ore 21, dirigono Sabatino e Ronda) col fanalino di coda Pallacanestro Molinella (record 2v/10p). Reduci da cinque rovesci consecutivi ed ancora al palo on the road, i felsinei si giocano forse le ultime chances di riaggancio al trenino playoff, al momento distante due soli punti dagli artusiani.

Dopo quattro settimane senza gare ufficiali molti aspetti del gioco ed equilibri potrebbero cambiare: se dal lato ospite si eccelle per organizzazione difensiva come miglior retroguardia del girone, i locali guidati dal cavallo di ritorno Giuliani sono al penultimo posto in graduatoria davanti solamente ad Anzola. Fiore all’occhiello del pacchetto bolognese il play sardo Sanna (nono marcatore a 16,2 di media), supportato in doppia cifra dagli altri due neoacquisti Bianchi (ex Ferrara e Rimini) e Ndaw, sotto l’egida dei veterani Guazzaloca e capitan Brandani.

Nel caso in cui gli artusiani riuscissero a girare a quota 10 punti il giro di boa rilancerebbero prepotentemente le proprie ambizioni nonostante le mille avversità, in attesa di capire quale sarà il futuro prossimo di capitan Donati. Per chi non potrà seguire la sfida dal vivo è prevista la diretta integrale sulla pagina Facebook di Pallacanestro Molinella.