Bambine, ragazze e donne si avvicinano allo skateboard, due ore gratis di lezione a settimana

Come imparare uno sport senza pagare. L'iniziativa, che si intitola "Girls Skate Club 2023", è della Federazione Italiana Sport Rotellistici e l'Italian Skateboarding Commission che hanno previsto due ore alla settimana gratis per sei mesi, da aprile a ottobre, per avvicinare bambine, ragazze e le donne di tutte le età (dai 5 anni in su) allo skateboard. Maestri esperti insegneranno alle ragazze che si iscriveranno per la prima volta, o prima del 2020, lo sport che sta andando per la maggiore tra gli adolescenti e non solo. Il referente locale è lo Skate School di Cesena che, per motivi organizzativi e logistici (sta traslocando dal capannone di via Montecatini di Cesena) terrà i corsi gratis per le nuove iscritti nel capannone di Forlì. L’iniziativa è finanziata da Sport e Salute Spa e dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e l'obiettivo è quello di incidere sul gap di genere nella pratica dell’attività fisica, facendo leva sullo sport come servizio alla persona, per contribuire a conciliare lavoro, famiglia e tempo libero. Gli appuntamenti per le nuove iscritte sono tutti i lunedì dalle 18 alle 20 (dal 1 aprile al 1 ottobre). Per informazioni 3421667744.