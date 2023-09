Jacopo Faccioni a Spa Francorchamps nel campionato che lo ha visto campione europeo nel 2021

Jacopo Faccioni ritorna nel Campionato –Ligier European Series- che lo ha visto laurearsi Campione Europeo nel 2021, allora in coppia con il ravennate Cicognani Alessandro. A Spa Francorchamps, in Belgio, questo weekend sarà in gara con la Ligier P4 in coppia con il milanese Ronnie Valori. Equipaggio quindi tutto Italiano che cercherà di ben figurare su un circuito mitico denominato anche l’università della Formula 1 per la varietà di curve, rettilinei, salite, discese, circuito sul quale si è disputato il gran premio del Belgio di Formula 1 il 30 luglio scorso.

Il circuito fu costruito negli anni 20 ed è stato profondamente più volte modificato dalla conformazione iniziale ed ora misura circa 7 km; sorge in prossimità della città di Stavelot , particolarmente impegnative alcune curve che i migliori piloti percorrono senza sollevare il piede dal pedale del gas, fra le più conosciute Radillon e Eau Rouge dal nome del fiume che scorre sotto la curva. Faccioni e Valori conoscono bene l’auto ed anche il team che li assisterà in pista ed al quale Scuderia N.T. si è affidata per la gestione in circuito: HP Racing by Monza Garage. Sia Jacopo Faccioni che Ronnie Valori hanno gareggiato con la Ligier P4 ed entrambi sono stati seguiti da HP Racing by Monza Garage.

Sia il Campione Europeo 2021 Jacopo Faccioni che Ronnie Valori sono classificati come piloti Silver e dovranno scontare degli handicap in tempo che sperano non li penalizzino troppo. Il programma prevede venerdì due turni di prove libere di 40 minuti ciascuna e due turni di qualifiche di 15 minuti per determinare la griglia di partenza di gara uno e gara due, sabato alle 9 gara uno e alle 12,55 gara due. E’ possibile vedere le gare in diretta in streaming sul sito della Ligier ed in differita su diversi canali tv tematici. Sempre sul sito della Ligier European Series è in ogni caso possibile vedere risultati, tempi, classifiche dell’intero evento.