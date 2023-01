Judit Varga guida il gruppo di giovani talenti del mezzofondo della Libertas Atletica

Quando nel 2021 Judit Varga, insieme a suo marito Alberto Donati, sono entrati a far parte della grande famiglia della Libertas Atletica Forlì, pochi avrebbero immaginato che in soli 2 anni avrebbe creato praticamente dal nulla, un gruppo di mezzofondisti e fondisti, di così grande rilievo regionale e nazionale, giovanile e assoluto. Varga ha saputo mettere in pratica le competenze acquisite nella sua lunga carriera da atleta, trasmettendo ai suoi allievi l'amore per la disciplina che non può prescindere dalla predisposizione e la perseveranza al sacrificio.

Ma non poteva essere diversamente, perché se consideriamo il suo palmares, appare evidente lo spessore tecnico di assoluto valore internazionale: Judit ha vinto complessivamente 19 titoli di Nazionali Ungheresi (10 consecutivi negli 800m outdoor dal 1995 al 2004, 9 consecutivi indoor nella stessa disciplina dal 1996 al 2004) e nel 1998 ha ottenuto la prestigiosa medaglia di bronzo agli Europei Indoor di Valencia. Tuttavia sono stati i 1.500 metri a regalarle le maggiori soddisfazioni consacrandola nel 2004 nella top ten assoluta internazionale: a luglio vince la tappa della Golden League di Parigi e nel mese successivo partecipa alle olimpiadi di Atene 2004.

Varga ha iniziato la sua esperienza da tecnico seguendo la figlia Giada, che già dalle prime gare nel settore giovanile, ha dimostrato un talento naturale e un'innata predisposizione a tutte le discipline dell'atletica. Ma la strada era già segnata, perché Giada voleva ripercorrere le tappe che hanno portato la mamma Judit a raggiungere il massimo livello internazionale. Un percorso che verrà intrapreso anche da Patrick che da sempre ha seguito la sorella maggiore in tutti gli allenamenti, evidenziando le stesse capacità di resistenza. Madre e figli, un binomio indissolubile che porterà Giada a collezionare piazzamenti ai campionati nazionali già dalla categoria cadette e al primo anno nella categoria allieve e Patrik ad ottenere i primi successi nelle categorie esordienti e ragazzi. Ed è attorno ai due figli che Judit crea, plasma e consolida un gruppo straordinario di atleti che seguono con devozione la loro allenatrice, che proprio nel mese di gennaio ha conseguito con pieni voti la meritata qualifica di Tecnico di II° livello Fidal.

Un gruppo che di anno in anno è diventato sempre più consistente con i nuovi inserimenti di atleti affermati provenienti da altre realtà che si sono affidati alle sapienti mani di Varga per migliorare le proprie performance: il forlivese Jean Paul Sambou forte mezzofondista che già dal 2022 veste i colori bianco-rossi ; la riminese Myral Greco promettente triathleta di livello internazionale che punta alla partecipazione delle Olimpiadi di Parigi 2024; il bellariese Luca Venturelli mezzofondista autistico, al centro dell'attenzione dei media nazionali perché nonostante le sue disabilità cognitive-relazionali accertate, gli è stata negata la partecipazione ai Campionati Europei Paralimpici in quanto il suo quoziente intellettivo è superiore a 75, limite massimo per essere ammesso alla manifestazione. Completano il gruppo del settore assoluto gli atleti: Luca Berardozzi mezzofondo allievo, Sintoni Riccardo fondo junior, Piovaccari Samuele marcia e fondo promessa, Fall Modou fondo senior.

Inoltre la collaborazione con la Scuola di Atletica della Libertas ha consentito a Varga di inserire nel suo gruppo i nuovi talenti emergenti i fratelli Perugini Gabriele e Giulia, Castiglioni Riccardo e Greco Thomas . A riprova del promettente movimento nel settore del mezzofondo e fondo, nel mese di gennaio si sono svolte due importanti manifestazioni di cross: a Castel San Pietro nel campionato di società regionale, la squadra cadetti si è classificata 11° con i piazzamenti di rilievo di Gabriele Perugini 3°, Riccardo Castiglioni 10° e Thomas Greco 17°. A Faenza nel campionato di società territoriale riservato alle categorie giovanili delle provincie di Ravenna e Forlì-Cesena, la Libertas si è presentata con ben 52 iscrizioni ottenendo ottimi piazzamenti individuali e risultando la prima società classificata nel settore maschile e seconda in quello femminile. In quest’ultima gara si sono distinti i giovani atleti Pietro Rombaldoni primo e Pablo Gatta terzo nella categoria esordienti M/5, Anita Panzavolta terza nella categoria esordienti F/5; Giacomo Sedioli terzo nella categoria esordienti M/8, Genea Rombaldoni terza nella categoria esordienti F/8, Patrick Donati primo nella categoria esordienti M/10, Giulia Perugini prima e Lucia De Carolis nella categoria esordienti F/10, Alessio Liotta terzo nella categoria ragazzi, e Gabriele Perugini primo nella categoria cadetti.