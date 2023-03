Judo Under 18, ottimi risultati per il Sakura Forlì: cinque atleti qualificati per le finali di Taranto

Cinque atleti del Judo Sakura si sono qualificati per le finali del campionato italiano di judo under 18 in programma a Taranto il 18-19 marzo. Si tratta di Erik Ciccoltelli, Ludovica Ugolini, Amelia Ricci, Lucrezia Bonoli e Agata Campana, che hanno superato la fase regionale di qualificazione.