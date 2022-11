Karate, belle soddisfazioni per l'Edera all'Open Internazionale di San Marino

La Polisportiva Edera Karate di Forlì ha partecipato lo scorso weekend all'"Open Internazionale di San Marino" che si è disputato a Serravalle e che prevedeva la specialità del kumite e quella del kata. Allla gara hanno partecipato un totale di 98 club con oltre 500 atleti, con l'Edera Karate di Forlì a schierare Lorenzo Bartolini, Alex Zaccheroni, Francesco Donati e Francesco Piazza. La giornata di sabato è partita con la classe Seniores, con Bartolini in gara nella categoria -84k: l'ederino, dopo aver superato l’ingresso in pool e vinto i quarti di finale con un punteggio di 4-0, si è fermato in semifinale, venendo cosi ripescato per la finale per il terzo posto, che ha conquistato dopo una finalina ostica vinta per decisione arbitrale.

La giornata è proseguita con la categoria Under 21, con Bartolini ancora in gara, conquistando gradino più alto del podio. Nella classeCadetti presenti nelle rispettive categorie -70kg e -63kg, Donati e Zaccheroni, seguiti dal coach Bartolini. Riguardo al primo una gara un po’ sottotono giustificata però dal fatto dell’imminente impegno che vedra Donati eseguire l’esame per la cintura nera domenica domenica (alla fine si è consolato col quinto posto). Buona prova da parte diZaccberoni che, nonostante un bagaglio di esperienza ancora non grandissimo, non si è fatto scoraggiare, provando a gestire l’incontro al meglio delle proprie capacità e arrivando a non subire punti. Il ko è arrivato solo per decisione arbitrale.

La domenica ha visto sul tatami la classe Under 14, con Piazza - seguito da coach Bartolini - a rappresentare la società forlivese nella categoria -50kg. Bellissimo il cammino del giovane forlivese, che ha vinto i quarti di finale con un punteggio di 6-0, la semifinale per 3-0, ma che si è dovuto arrendere in finale per 1-0 contro un atleta più esperto. Il weekend dunque si è concluso con un oro, un argento e un bronzo per la società forlivese che termina la competizione al tredicesimo posto di tutte le società.