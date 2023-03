Karate, divertimento è la parola d’ordine: con il Giokarate Bkd alla scoperta dell'arte marziale

Il saluto prima di ogni gioco, la voglia di provarci, il rispetto e l'allegria: questo è quello che si è finalmente potuto vedere di nuovo con la sesta edizione del Giokarate Bkd, rinviata negli scorsi anni a causa della pandemia. Si è potuti quindi tornare finalmente a giocare con il karate, mostrando a tutti gli intervenuti che il karate non è solo combattimento ma molto altro: concentrazione, collaborazione e rispetto reciproco.

Tra i partecipanti anche alcuni allievi dell’Egami Karate Do di Pisa, guidata dal Maestro Enzo Cellini, capitanati dal Senpai (praticante esperto) Luigi Perrotta con la preziosa assistenza dell’allievo Tommaso Suin. “Questa sesta edizione torna finalmente a ricordarci che il karate può essere divertimento ed insegnamento, soprattutto per i più piccoli - afferma il presidente della ASD Bushido Karate Do Forlì, Stefano Caporrella – e questo rappresenta per noi docenti ma credo anche per i nostri piccoli allievi e le nostre piccole allieve un motivo di scoperta continua di questa bellissima arte marziale”.

Marija Ruseva, istruttrice della Bushido, ci tiene a sottolineare: “Dopo gli anni della pandemia è stato davvero emozionante rivedere nei volti pitturati di questi piccoli karateka la concentrazione, il sorriso e la voglia di raggiungere un obiettivo, giocando tutti insieme. Perché il Karate non è solo un arte marziale individuale, ma anche di gruppo e non a caso una delle regole principali è quella di essere sempre e comunque una squadra”. Ormai nota e collaudata la formula della giornata, con una piccola novità: 4 squadre, ciascuna capitanata da un Senpai (compagno di pratica esperto) e da un kohai (compagno di pratica meno esperto) che da quest’anno affianca il senpai nel coordinamento della squadra. Il torneo si sviluppa attraverso vari giochi che mescolano arte marziale e divertimento con lo svolgimento di due semifinali e una finale in ogni gioco.

Al termine di 5 giochi differenti, la squadra con più punti è decretata vincitrice della manifestazione. E’ comunque sempre il divertimento la parola d’ordine. Che come spesso accade, non ha età e finisce con il coinvolgere i piccoli e le piccole atlete ma anche gli adulti che collaborano o semplicemente osservano. “Osservare con quale spirito e rispetto hanno affrontato questa giornata – conclude Marija Ruseva – è stato semplicemente gratificante”. Questa edizione di ripresa dopo la pandemia ha visto la vittoria dei Ninja capitanati proprio dalla Senpai Ruseva Marija della Bushido Karate Do di Forlì.