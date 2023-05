Karate, gli atleti alluvionati forlivesi vincono in Friuli: 6 primi posti

Un vero riscatto emotivo ha prevalso sulle avversità. Nonostante il difficile momento che vede momentaneamente privi del Dojo gli atleti del Geam Forlì, essi hanno ugualmente partecipato al Trofeo Internazionale Libertas - Sgonico Trieste tenutosi domenica scorsa. I 12 atleti iscritti, con grande orgoglio hanno onorato la propria Forlì dimostrando spirito combattivo e voglia di ripresa. Hanno così chiuso la manifestazione sportiva classificandosi: 6 al primo posto, 3 al secondo posto e uno al terzo posto. Calorosa è stata, l'accoglienza da parte di tutti i partecipanti, delle autorità locali, dei Presidenti Regionale e Provinciale Libertas Friuli Venezia Giulia. Un grande riconoscimento va al Maestro Sergio Stoka per l'ospitalità data che va oltre l'amicizia, allo sponsor che si è caricato del costo del viaggio per tutti e al Maestro Emanuele Tedaldi, Tecnico Responsabile della scuola di Karate. Ad oggi gli allievi e i loro genitori lavorano armati di scope e pale per aiutare la scuola a risorgere dal fango e tornare a splendere più di prima.