Karate, i piazzamenti dei ragazzi forlivesi

Si sono tenuti domenica i campionati italiani A.S.C di karate a Morciano di Romagna. Un weekend fortunato per i ragazzi ederini di Forlì: Francesco Piazza, Lorenzo Bartolini e Francesco Donati, questa volta però non nelle tute nere marchiate Edera bensì come prestiti per la società Karate Center Bologna . I 3 ragazzi forlivesi uniti in una grande squadra con gli altri ragazzi di Bologna, hanno cercato di sfoggiare tutte le loro qualità in quella che è stata l'ultima gara stagionale. Nella categoria esordienti il Karate Center Bologna colleziona un oro , un argento e un bronzo , rispettivamente con Piazza, Massimiliano Morselli e Alice Biagi . Stesse sorti anche con i cadetti , dove troviamo un oro con Alfio Caponnetto, un argento con Alex Fasciani un bronzo con Donati. Per concludere la classe senior , dove in una finale ,-75kg, tutta bolognese la spunta Francesco Ladogana contro il compagno Manuel Tinarelli ; si conclude il tutto con la classe senior -84kg dove per poco Bartolini non arriva al gradino più alto del podio dovendosi accontentare del secondo posto . L'equipe tecnica è composta da Francesca Aulfiero e Gianmarco D'Alessandro che hanno seguito con voglia e passione tutti gli atleti . La giornata inoltre si è conclusa con una grandissima ciliegina ovvero con la vittoria del Karate center Bologna come migliore palestra. Ora un meritato riposo e pronti a ripartire per la nuova stagione .