Karate, Lorenzo Bartolini e Francesco Piazza tra i protagonisti dell'ultima tappa di Coppa del Mondo

Ponte dell'Immacolata a tutto karate al Palazzo del Turismo in Piazza Brescia a Jesolo per l’ultima tappa di Coppa del Mondo. A rappresentare l’Edera Karate di Forlì presenti Lorenzo Bartolini nella categoria u21 (-84kg) e Francesco Piazza nella categoria cadetti (-52kg). All'appuntamento erano presenti ben 4130 atleti provenienti da 81 nazioni; un'esperienza che ha permesso ai due ragazzi forlivesi di potersi immergere in un contesto mondiale, sfidando i migliori atleti del panorama internazionale.

Entrambi sono stati protagonisti di belle prestazioni, salendo sul tatami senza paura e con tanta voglia di far vedere i miglioramenti fatti durante l’anno. Bartolini in una delle categorie più difficili della u21 si è fermato di misura contro un avversario bosniaco (che chiuderà la categoria al quinto posto) in un incontro che fino a 15 secondi dalla fine stava sul punteggio di zero a zero e che lasciava ben sperare per l’atleta italiano in un miglior esito. Comprensibile un pizzico di rammarico per un undicesimo posto che sta stretto.

Grandissima prova invece di Piazza che ha vinto il primo incontro contro un avversario greco per 2 a 1 e il secondo per 6 a 3 contro un ungherese, fermandosi soltanto di fronte ad un atleta ucraino, che si è imposto per 7 a 1. Ai ripescaggi Piazza combatte con tutte le energie rimaste, ma la vittoria la conquisterà un altro Italiano. Ha chiuso undicesimo la categoria, ma facendo veramente bene. Si può dunque considerare un buon weekend per la società allenata dal Maestro Mariani di Forlì, che continua anno dopo anno a tenere alto il livello dell’ agonistica grazie anche ad altri Maestri della regione, tra i quali Pignatti di Mirandola che ha seguito a bordo tatami Bartolini e Nanni che invece ha seguito Piazza. Ora si ricaricano le batterie pronti per gli impegni che aspetterà il 2024.