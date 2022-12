Karate, riconoscimento internazionale per il maestro Stefano Zagnoli

Domenica è stato riconosciuto al maestro Stefano Zagnoli il Settimo Dan di Karate Shotokan con diploma internazionale rilasciato dalla Kuniba Kai international Japan Bu Do Federation, fondata in Giappone nel 1935, tra le più antiche e prestigiose federazioni giapponesi di Karate facente parte della Japan Karate-Do Federation, a sua volta parte della World Karate Federation. Il riconoscimento è stato consegnato pubblicamente al 19esimo Trofeo di Natale, manifestazione ludica-sportiva di Karate organizzata dal Gruppo Aks in collaborazione con l'Aics, ente di promozione sportiva riconosciuta dal Coni, svoltasi a Forlì, al palazzetto dello sport di Villa Romiti in via Sapinia. Il maestro Zagnoli ringrazia pubblicamente il maestro Carlo Pari e il maestro Giovanni Lauricella, rispettivamente direttore tecnico e presidente del Gruppo Aks che gli hanno permesso di raggiungere un traguardo così ambito. Il maestro Zagnoli conduce corsi di karate e di difesa personale per bambini e adulti nella palestra della scuola Gianni Rodari, in via Cà Rossa 58/60 (per informazioni chiamare o inviare whatsapp al numero 3332692182).