Karate, settima edizione per il Giokarate BKD: "Si può giocare e divertirsi seguendo le regole"

E’ con un “Rei” (ovvero “saluto” in giapponese) che tutto ha inizio e finisce: una forma, nella cultura giapponese, di rispetto ed attenzione nei confronti dell’altro che permea tutta la quotidianità, anche i momenti di svago. Lo stesso accade in ogni momento del Giokarate BKD, la manifestazione organizzata dall’associazione forlivese Bushido Karate Do è giunta alla settima edizione e si è ormai consolidata come appuntamento tradizionale nel calendario del sodalizio.

Quest’anno hanno risposto all’invito i dojo Sen no Sen di Parma con i maestri Angelo Camelia e Noris Turchi e Egami karate Do di Pisa del maestro Enzo Cellini con i docenti Luigi e Francesco Perrotta (quest’ultimo partecipante come allievo nelle prime edizioni). “Dopo alcune edizioni rimandate a causa del Covid e la scorsa edizione che ha rappresentato il punto di ripartenza dopo la pandemia, siamo stati in grado di riprendere slancio e proporre un evento memorabile - sottolinea con orgoglio il presidente della ASD Bushido Karate Do Forlì, Stefano Caporrella -. Possiamo davvero essere soddisfatti di ciò che abbiamo visto perché il futuro del karate tradizionale è pieno di giovani nuovi praticanti che sono e saranno la linfa di questa magnifica disciplina”.

E a ben guardare, nelle squadre fanno capolino alcuni ex partecipanti delle prime edizioni ormai diventati assistenti o istruttori nelle loro associazioni. Marija Ruseva, istruttrice della Bushido e co-responsabile del corso bambini aggiunge: “Questo evento rappresenta per noi un’opportunità di mostrare ai bambini che si può giocare e divertirsi seguendo le regole e che spesso è necessario non soffermarsi sulla superficie di ciò che si fa’ ma scendere in profondità dei gesti e delle tecniche per migliorarsi e, perché no, portare un miglioramento nel karate”. Consolidata la formula, che è stata voluta e studiata per perseguire uno dei messaggi che l’A.s.d. forlivese vuole trasmettere ai suoi giovani praticanti: la collaborazione al di là della provenienza.

L’evento è strutturato come torneo con quattro squadre formate da giovani karateka provenienti dai diversi dojo partecipanti, ciascuna capitanata da un Senpai (ovvero un membro esperto); il torneo si sviluppa attraverso cinque differenti giochi in un mix di arte marziale e divertimento, prevede due semifinali e una finale per ogni gioco con 5 punti in palio al termine di ogni scontro. Al termine di tutti i giochi, la squadra con più punti è decretata vincitrice della manifestazione. E’ comunque il divertimento a farla sempre da padrone. Il karate non è solo fatica e disciplina ma anche gioco, rottura degli schemi e ricostruzione di nuovi significati.

“E’ un ‘opportunità, un’occasione per i giovanissimi praticanti ma anche per noi docenti - conclude Stefano Caporrella - per trovare nuove domande a cui dare una risposta, collaborando insieme e rispettando le regole: secondo me è proprio questo il segreto del karate”. Quest’anno è stato l’anno dei Ronin capitanati dal Senpai Luigi Perrotta del dojo Egami Karate Do di Pisa. Appuntamento a marzo 2025 per l’ottava edizione.