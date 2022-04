Kart, dominio assoluto per Samuele Marchetti nel primo round del campionato regionale

Primo appuntamento del campionato regionale Aci Karting ed è subito gradino più alto del podio per Samuele Marchetti. Il pilota forlivese domenica 13 marzo ha aperto la stagione in quel di Pomposa, dominando con il suo kart Maranello Rosso motorizzato TM 125 nella categoria Kzn. Già dalle prove cronometrate non ha concesso nulla agli avversari distanziando di oltre sei decimi gli immediati inseguitori. Nella prefinale, partendo dalla pole position, il pilota del Racing Team Le Fonti non ha mai messo in discussione la sua prima posizione mantenendola fino alla fine dei quindici giri, distanziano Scagnetti di quattro secondi e Bellandi di cinque.

Nella finale Marchetti ha forzato ancora di più: assistito da un telaio con il quale ha un ottimo feeling, spinto da un buon motore TM preparato dai fratelli Brunelli il pilota forlivese ha abbassato i tempi sul giro, vicendo con oltre quindici secondi su Bellandi e diciassette su Scagnetti. Quella del giovane pilota forlivese è stata un ottima prestazione che lo carica di ottimismo per la prima gara del Campionato Italiano Aci-Karting nel mese di maggio sul circuito di Franciacorta.