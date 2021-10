Kart, doppio podio per Samuele Marchetti al Gran Premio Gilles Villeneuve

Ottima prestazione per il forlivese Samuele Marchetti al Gran Premio Gilles Villeneuve, disputatosi sul tracciato "Valle del Liri" ad Arce, in provincia di Frosinone. Ad una settimana dalla gara di Coppa Italia Aci che si svolgerà sulla stessa pista, il portacolori del Racing Team Le Fonti ha colto l'occasione per provare un nuovo telaio della casa bresciana di Lonato la Maranello Kart conservando la motorizzazione TM nella categoria KZ.N. Junior e per prendere confidenza con la pista per il prossimo appuntamento.

Sui 1.200 metri della pista di Arce, Marchetti ha trovato subito un buon feeling con il nuovo telaio, staccando il terzo tempo nelle qualifiche ad un decimo e sei dal primo, il locale Roberto Robertino Taglienti, e ad un decimo dal secondo, Valerio Rinicella. In gara uno Marchetti è scattato fortissimo, prendendo la seconda posizione, per poi retrocedere di un posto dopo un lungo in una delle prime curve. Il forlivese ha quindi mantenuto la terza posizione fino alla bandiera a scacchi.

In gara due altra ottima partenza per Marchetti, che gli ha permesso di passare Renicella e portarsi in seconda posizione incalzando per alcuni giri Taglienti per la prima posizione. Poi la maggior conoscenza del circuito del leader di gara ha fatto la differenza, con Marchetti che ha mantenuto saldamente la seconda posizione fino alla fine dei 15 giri della gara. Un terzo ed un secondo posto e tempi di tutto rispetto che fanno ben sperare per la gara di Coppa Italia del 31 ottobre.