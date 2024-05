Kart, Samuele Marchetti a Lonato arriva quinto

Concluso ufficialmente il “girone d’andata” del Trofeo con una due giorni intensa, con qualifiche e gare spettacolari e tutto impreziosito, da condizioni atmosferiche da inizio estate. A Lonato in provincia di Brescia, Samuele Marchetti alla guida del suo Birel motorizzato TM si è ben comportato nelle qualifiche con l’ottavo tempo ad un decimo dalla pool, quindi una qualifica tiratissima quella della classe R2 con ben ventisei piloti al via.

Partenza della sprint race dalla ottava casella per il pilota del Racing Team Le Fonti non fortunata perché un pilota davanti a lui non parte e quindi i due si toccano e per qualche attimo Marchetti rimane fermo sulla pista e al primo giro passa quindicesimo, prova subito a risalire ma il motore TM non spinge come deve e nonostante qualche sorpasso azzardato non riesce ad andare oltre la undicesima posizione. Prima della finale al pilota forlivese viene sostituito il motore, parte in griglia sempre ottavo, il nuovo propulsore TM spinge alla grande e Marchetti sorpassa subito due di avversari Ingiardi e Denti e si porta in sesta posizione questa bagarre però gli fa perdere contatto per un possibile podio, all’undicesimo giro passa anche Tuia e si porta al quinto posto che mantiene fino alla bandiera a scacchi dopo quindici giri a un solo un decimo da Cobellini quarto.

Per la lotta in campionato davanti a Marchetti solo Lorenzo Bellandi mentre Cugini è solo decimo. Tutto sommato una buona gara quella del pilota del Racing Team Le Fonti che porta a casa punti preziosi per rimanere in testa alla classifica dopo la quarta prova con più 22 su Cugini Davide e 34 su Bellandi Lorenzo. Il prossimo appuntamento con il Trofeo Easykart Trophy è per il 9 giugno a Cervia sul Kartodromo Happy Val.