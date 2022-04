L'assessore atleta ancora sul gradino più alto del podio: Lorenzo Lotti vince l'Ecomaratona del Sale

Lorenzo Lotti di nuovo sul gradino più alto del podio. Vittoria e medaglia d’oro per l’atleta ed assessore allo Sport del Comune di Predappio, questa volta alla Ecomaratona del Sale a Cervia. Domenica si è svolta la sesta edizione di questa gara podistica con partenza e arrivo al bagno Fantini Club. Il percorso si snodava quasi per la totalità su percorso sterrato, tra spiaggia, pineta, argine e saline. Un tracciato molto bello, ma anche duro ed immerso nella natura della riviera, che ha richiamato quasi 400 atleti tra competitivi e non. Lotti, atleta della CorriForrest asd, con il tempo di 1.14.33 ha vinto precedendo Michele Placucci e Marco Premoli nella distanza competitiva di 21 chilometri.