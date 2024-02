L'atletica leggera protagonista al Panathlon Club Forlì: incontro con la campionessa di lancio del disco Daisy Osakue

Secondo appuntamento dell'anno per il Panathlon Club Forlì: giovedì, alle ore 20,30, al Circolo Aurora (Corso Garibaldi, 80) sarà di scena l'atletica leggera. Ad accogliere l'ospite d'onore della serata Daisy Osakue, campionessa italiana del lancio del disco per ben quattro anni consecutivi (dal 2020 al 2023), sarà come sempre Marilena Rosetti, Presidente del Club da pochi giorni riconfermata in carica per altri due anni. Osakue verrà accompagnata dalla sua allenatrice Maria Marello, ex atleta anche lei campionessa italiana per due anni (1987 e 1988) nel lancio del disco, e dalla indimenticabile Giuliana Amici, pluricampionessa italiana del lancio del giavellotto.

E' attesa anche la partecipazione del Presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera, Stefano Mei, mentre la conduzione dell'evento verrà affidata a Stefano Vermiglio. Daisy Osakue, classe 1996, ha iniziato la carriera agonistica vincendo un titolo italiano cadette nella corsa a ostacolo nel 2011, ma poi è passata al settore lanci, sia del peso che del disco, con ottimi risultati a livello nazionale. Ottenuta la cittadinanza italiana nel 2014, si è diplomata al Liceo Linguistico per poi trasferirsi nel 2017 in Texas.

Assai progredita in tale periodo, Osakue ha migliorato il primato italiano del lancio del disco under 23 (57, 49 metri), ritoccato in seguito negli Europei a squadre di Lille durante la sua prima esperienza in maglia azzurra. Successivamente, nel 2019 ha vinto le Universiadi di Napoli, stabilendo il suo miglior risultato con 61,69 metri, seconda misura mai ottenuta da una atleta italiana. Infine, nel 2021 ha eguagliato il record italiano assoluto di Agnese Maffeis con 63,66, per poi superarlo nel 2023 con 64,57. Daisy è attesa quest'anno alle Olimpiadi di Parigi, e proprio questo sarà il tema della serata su cui parlerà assieme a tutti gli altri ospiti.