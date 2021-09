L’Edera Atletica promuove una campagna di sensibilizzazione per la donazione di sangue, organi e midollo osseo

L’Edera Atletica, in occasione del quinto anniversario della scomparsa del suo allenatore Daniele Casamenti, generoso donatore, ha promosso una campagna di sensibilizzazione per la donazione di sangue, di organi e di midollo osseo, in collaborazione con le Associazioni Avis, Aido e Admo. Testimonial di questa campagna sono gli stessi atleti della società, che attraverso le immagini delle loro competizioni sportive, lanciano un messaggio di solidarietà e coesione sociale, dicendo a tutti che: chi sceglie di donare conquista sempre la vittoria sulla vita. "Con questa iniziativa - viene spiegato - si vogliono invitare le persone a riflettere sull’importanza di quanto sia necessario mettersi a disposizione per aiutare chi ne ha bisogno, pensando che tutti potremmo trovarci nelle condizioni di aver bisogno di una donazione per salvarci la vita".