L'Edera protagonista ai Campionati di Società Allievi. E nel weekend al Gotti gli Assoluti regionali

Lo scorso weekend sono andati in scena sulla pista di Modena i Campionati di Società per la categoria Allievi e Allieve (under 18). Gli atleti si sono dovuti confrontare con una giornata di forte pioggia e vento, condizioni ovviamente non ottimali per gareggiare. Nonostante ciò, i buoni risultati non sono mancati. Nei 2000 siepi Edoardo Castiglioni, dopo i risultati delle scorse settimane, ha aggiunto un’altra soddisfazione alla sua stagione conquistando il secondo posto in gara e anche il minimo per la partecipazione ai Campionati Italiani Allievi. Minimo che aveva già ottenuto negli 800 metri.

Sui 110 ostacoli si è migliorato Adam Gouem con 15.57 chiudendo al secondo posto e a soli 2 centesimi dalla qualificazione per i Campionati Italiani Allievi.

Nella stessa gara terzo posto per Paolo Bolognesi con 15.63. Bolognesi si è presentato poi sulle pedana del salto in lungo dove ha portato a casa la medaglia d’argento con la misura di 6,21 metri (Il ragazzo quest’anno ha già saltato 6,43 metri). Negli 800 femminili ha vinto Agnese Lanzi con 2:19.16. Lanzi aveva già ottenuto il pass per la partecipazione ai Campionati Italiani di categoria nelle scorse settimane. In seguito ha disputato anche sui 1500 metri chiudendo al secondo posto in 4:47.76.

Grande prestazione per la staffetta 4x100 composta da Davide Freschi, Adam Gouem, Paolo Bolognesi e Michele De Melo: la squadra ha fatto segnare il tempo di 44.57 agguantando la qualificazione ai Campionati Italiani Allievi e la medaglia d’argento in gara. Nelle altre gare ci sono stati numerosi piazzamenti nei primi 10: De Melo ha chiuso quinto nei 200 e sesto nei 100, Giulio Rosetti si è piazzato settimo nei 400 e quinto nei 400 ostacoli, Sofia Bedeschi sesta nei 200 e nona nei 400, Alice Ricci sesta nel salto triplo, Nicole Ballani sesta nel disco e Letizia Turoni settima nel giavellotto.

Nello stesso weekend ha gareggiato anche lo junior Giacomo Zozzi, classe 2004 ottenendo un buon terzo posto nel disco con 32,78 e un quarto posto nei 110 ostacoli con 16.18. Zozzi si sta allenando per disputare il decathlon. Nel weekend in arrivo, al Campo Gotti di Forlì, si svolgerà la fase regionale dei Campionati di Società assoluti dove saranno presenti tutte le società della regione. L’Edera Atletica Forlì apre l’invito a chiunque volesse assistere alle gare che si terranno entrambi i giorni dalle 15 alle 20.