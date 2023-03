La campionessa italiana ed europea di Rally Prisca Taruffi si racconta a "Salotto Blu"

E' Prisca Taruffi, giornalista e pilota, la nuova ospite di "Salotto Blu", la rubrica televisiva in onda sul canale 99 del digitale terrestre. Intervistata da Mario Russomanno, Taruffi racconta la propria carriera e quella di suo padre, Luigi, ingegnere progettista e pilota della Ferrari che conquistò, tra l'altro, l'ultimo successo del Cavallino alla "Mille Miglia". "È il celebre attore Patrick Dempsey a impersonare mio padre nel film su Enzo Ferrari che presto uscirà nelle sale di tutto il mondo", ha spiegato Prisca in trasmissione. Nel corso della trasmissione ha descritto la situazione dell'automobilismo sportivo in Italia, tra grandi passioni e difficoltà organizzative. Attualmente è impegnata in competizioni internazionali come la Carrera Panamericana.