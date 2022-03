La F1 torna a Imola a porte aperte: per il Ferrari Club di Forlimpopoli un settore della Rivazza

La Formula 1 nel weekend del 24 aprile torna a Imola e questa volta sarà a porte aperte. Dopo due edizioni con le tribune orfane di pubblico, la terza edizione del Gran Premio dell'Emilia Romagna vedrà gli appassionati vedere da vicino in azione le rosse di Charles Leclerc e Carlos Sainz, le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez e le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell. Non mancherà il Ferrari Club di Forlimpopoli, diretto dal presidente Filippo Ambrosini, al quale gli organizzatori ha riservato un settore della tribuna Rivazza, che sarà quindi colorato di rosso Ferrari.

In particolare, il cavallino rampante artusiano si collocherà nel blocco F della tribuna Rivazza, lungo le file 9,10, 11 e 12, con tanto di maxi-schermo a disposizione. L'offerta prevede un abbonamento di tre giorni: biglietto interno 230 euro anzichè 245 euro (ridotto 116 euro anzichè 125). Non sono previsti costi di prevendita (16 euro). "La proposta si riferisce unicamente a biglietti in abbonamento tre giorni e la disponibilità è limitata - afferma Ambrosini -. La prenotazione sarà ritenuta valida solo a seguito del pagamento del biglietto entro venerdì". Per informazioni e contatti è possibile inviare una mail a info@sfcforlimpopoli.it.