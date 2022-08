La forlivese Diana Calugareanu ai campionati del mondo Junior di taekwondo

La giovane forlivese Diana Calugareanu, classe 2006, in forza alla Polisportiva Edera Forlì, sarà impegnata nella giornata di mercoledì sul tatami dei Campionati del Mondo Junior di Taekwondo. Diana rappresenterà nella categoria fino a 49 chili la Moldavia poiché, nonostante sia nata e cresciuta in Italia, non possiede ancora la cittadinanza italiana.

Al suo fianco però non ci sarà nessun coach moldavo, ma il suo attuale allenatore Filippo Rosati, direttore tecnico della squadra forlivese che negli ultimi anni ha sfornato numerose campioncine della disciplina. Non è la prima volta per Diana in una competizione di prestigio, poiché a Novembre ottenne un ottimo 5° posto ai Campionati Europei a Sarajevo, sconfitta solo dalla turca Alenya Seynurt che ironia della sorte ritroverà sul suo percorso al secondo turno anche in questa competizione. Non prima però di trovare sul suo cammino l'italiana Erika Parisi, proprio la ragazza che pochi mesi fa batté la forlivese e compagna di squadra Letizia Biserni ai campionati italiani junior e che sancì proprio l'esclusione dalla selezione per il mondiale per Letizia.

Ironia della sorte nel sorteggio si affronteranno al primo turno, e Diana avrà la possibilità di "vendicare" la sua compagna di squadra ma allo stesso tempo dovrà battere proprio la nazione nella quale è cresciuta e vive. Sicuramente per lei sarà una sfida molto delicata. Nonostante lo sfortunato sorteggio, per la forlivese e per la Polisportiva Edera Forlì è l'ennesimo risultato di prestigio per una scuola che anno dopo anno ha portato tante ragazze a numerosi successi e la città di Forlì ai vertici del Taekwondo italiano, basti pensare che è il quinto mondiale di un allieva forlivese in 11 anni di attività da parte del coach Rosati.