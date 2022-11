La forlivese Simona Bonadonna sul tetto del mondo: trionfo azzurro al Beach Tennis World Cup

Grande gioia per la forlivese Simona Bonadonna, commissario tecnico della nazionale italiana di Beach Tennis. La sua nazionale (Giulia Gasparri, Ninny Valentini, Sofia Cimatti, Michele Cappelletti, Mattia Spoto e Doriano Beccaccioli) si è infatti laureata campione del mondo al termine di una serata interminabile contro il Brasile che si è disputata sulla sabbia della Praia di Copacabana a Rio de Janeiro. Quello azzurro è stato un cammino da dominatore: dopo aver vinto senza concedere neanche un set contro Giappone, Portogallo e Porto Rico nella fase a gironi, e Germania nei quarti del tabellone ad eliminazione diretta, gli azzurri hanno fatto fatica soltanto contro il Brasile in finale.

In una finale che più combattuta non si può, replay di quella dello scorso anno, il team azzurro si è imposto per 2-1 al doppio di spareggio sui "padroni di casa". Nel doppio femminile le numero uno del mondo Giulia Gasparri e Ninny Valentini hanno ceduto 1-6 6-4 11-9 a Vittoria Marchezini e Rafaella Miller dopo aver mancato un match-point: poi però è arrivato il successo del doppio maschile con Michele Cappelletti e Mattia Spoto che hanno battuto in rimonta per 5-7 6-0 10-8 Andre Boran ed Allan Oliveira. Ha deciso il doppio misto con Sofia Cimatti e Michele Cappelletti che hanni sconfitto 6-3 3-6 10-4 Rafaella Miller e Andre Boran, campioni del mondo della specialità. Per la Nazionale maggiore si tratta del quinto titolo (2012, 2014, 2015, 2017 e 2022), proprio davanti a Brasile fermo a quota quattro di cui gli ultimi tre consecitivi.