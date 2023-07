“Abbiamo disputato una gara solida dall’inizio alla fine, peccato per un problema tecnico durante la frazione a nuoto, che ci ha costretti a lasciare il gruppo di testa”, racconta Lama. A quel punto l’atleta forlivese insieme a Degaspari hanno dato vita ad una spettacolare rimonta, risalendo durante la frazione bike dall’ottava alla quinta posizione. “A questo punto sapevamo che dovevamo chiedere al nostro corpo un ulteriore sforzo per cercare di ricucire qualche posizione - racconta Lama -. E’ così è stato, sorpassando i concorrenti greci a 400 metri dal traguardo, distanziati solamente 40” dal secondo posto è 35” dal terzo. Questo significa che la coppia funziona e che ci sono ancora tanti margini di miglioramento”. La gara è stata vinta dal britannico Dave Ellis davanti allo spagnolo Jose Luis Garcia Serrano e al polacco Lukasz Wietecki.

La furiosa rimonta non basta per il podio: quarto posto per Manuel Lama al World Triathlon Cup Para