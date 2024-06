La Kick boxing fa il pieno si entusiasmo e di pubblico in Piazza Saffi

“E’ stato un successo sportivo e di pubblico al di sopra delle più ottimistiche aspettative quello che ha accompagnato la serata dedicata alla kick boxing che si è svolta mercoledì scorso in piazza Saffi e questo per noi è un ottimo segnale di crescita”: queste le parole di Massimo Mariani, istruttore della società affiliata alla Polisportiva Edera che anno dopo anno acquista sempre più rilievo nel panorama cittadino.

I numeri dell’iniziativa organizzata nell'ambiti della rassegna estiva del Comune che e' giunta quest’anno alla seconda edizione, parlano di un tutto esaurito nella platea allestita a bordo ring e di tantissimi spettatori in piedi che hanno seguito fino all’ultimo il programma di incontri culminato con l'assegnazione del titolo Italiano Wako Pro 75 kg. Sulla “Combat Camp Arena” si sono alternati numerosi atleti, donne e uomini, esordienti e professionisti, impegnati nel confronto tra loro ma, soprattutto, nel dimostrare il valore di una disciplina emergente che si sta facendo apprezzare oltre all’aspetto agonistico come palestra di formazione personale, rispetto delle regole, fair play e pure in chiave di autodifesa.

Prosegue Mariani: “In cartellone abbiamo inserito anche un match di Muay Thai e diversi match femminili, uno dei quali è stato tra le sfide più emozionanti e avvincenti della serata. La nostra società si chiama Kickboxing Edera Forlì e si trova all’interno della Polisportiva Edera di viale della Libertà. Siamo attivi dal 2016 e svolgiamo attività con un centinaio di iscritti tra i quali anche alcuni atleti agonisti. Attualmente ci stiamo allenando per il prossimo campionato che avrà luogo a Finale Emilia nel mese di ottobre. La Kick boxing è uno sport per tutti che aiuta a crescere e si basa su un serio progetto di formazione e di educazione, sia sportiva che civica". Per informazioni e contatti: 3275796799; max.max79@yahoo.it .