La MotoGp fa tappa ad Austin, Dovizioso: "Non so cosa aspettarmi. C'è tanto su cui lavorare"

Il pilota di Forlì sfrutterà questo fine settimana per proseguire il processo di adattamento sulla M1

Archiviato il debutto al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, condito anche da due giornate di test, Andrea Dovizioso si prepara al suo secondo appuntamento stagionale con la Yamaha del team Srt Petronas, il Gran Premio delle Americhe, in programma questo weekend sul tracciato di Austin. Il pilota di Forlì, che con la Ducati è salito per due volte sul podio texano nel 2014 e nel 2015, sfrutterà questo fine settimana per proseguire il processo di adattamento sulla M1.

"Ci sono ancora molte aree su cui devo lavorare - ammette il tre volte vicecampione del mondo della classe regina -, ma è stato positivo avere due giorni di test a Misano per macinare chilometri sulla moto. Non so cosa aspettarmi questo fine settimana, perché prima di tutto bisognerà avere grip. È una pista molto impegnativa e l'ultima volta che ci sono stato presentava molti dossi, ma penso che da allora abbiano apportato alcune modifiche. Ovviamente tutto dipendere anche dalle condizioni meteo. È molto difficile prevedere cosa accadrà, ma spero di continuare a fare progressi questo fine settimana".