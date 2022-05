La nuova vita sportiva di Matteo Montaguti: quinto posto al Duathlon di Forlì

La stagione agonistica ell'Edera Triathlon di Forlì è appena avviata e sono tanti gli appuntamenti in programma per i prossimi mesi. Dopo l'esordio stagionale per i lunghisti, Giuseppe Rechichi, Matteo Manzi e Mattia Valmaggi che hanno preso parte al Challenge di Riccione, corso domenica 1 maggio, sulla distanza del mezzo Ironman, gli atleti ederini sono scesi in campo in forze domenica scorsa nel Duathlon Città di Forlì dove hanno ben figurato nella gara con partenza e arrivo in Piazza Saffi. Da segnalare gli ottimi piazzamenti di Matteo Montaguti, che dopo una importante carriera nel ciclismo professionistico sta ora provando il piacere ed il divertimento di praticare le multidiscipline.

Quinto posto assoluto per il meldolese, in una gara in cui, oltre ad una scontata ottima frazione ciclistica, si è ben comportato anche in quella podistica, dimostrando ampi margini di crescita. Ottima prova anche per Stefano Calmanti, nono assoluto, già classificatosi secondo nella categoria S4 ai recenti Campionati Italiani Duathlon disputati a Pesaro ad inizio aprile. Buone prove per Cristian Ravaioli 17esimo, Alberto Pasquarella 21esimo, Antonio Cauzo 28esimo, Andrea Montaguti e per il capitano Claudio Strinati. Titolo Regionale nella categoria M1 per Marzio Zaghini e ottima prova anche per gli esordienti, Marco Venturini, Alessandro Licata e Fabio Lucchi.