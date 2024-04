La piscina comunale di Forlì ospiterà l'11esimo meeting di nuoto senza barriere

La Piscina Comunale di Forlì ospiterà l’11esimo edizione del Meeting di Nuoto senza Barriere, per iniziativa dell’associazione Incontro senza Barriere (associata Libertas), dell’agenzia di Comunicazione Grafikamente e del Comitato provinciale Asi Forlì-Cesena. L’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Forlì (assessorato allo Sport) ed è sostenuto economicamente da diverse realtà imprenditoriali e sociali del territorio: E.R.Lux, Reabilità, RF Resina Forlivese, MR Sofà, Valli & Ricci e associazione Amici di don Dario.

Alla manifestazione saranno presenti circa 100 atleti diversamente abili, che fanno riferimento ad 11 realtà aggregative provenienti da diverse parti della Regione Emilia-Romagna: oltre a Incontro senza Barriere di Forlì, parteciperanno Asd Rari Nantes Romagna, Circolo Sportivo GdF Emilia-Romagna, Cooperativa Sociale Abbracci di Meldola, Asd Acquerello di Piacenza, Uisp Ravenna-Lugo Aps Special Swim, Federazione Sammarinese Sport Speciali, Asd Esplora Rimini, Asd Asham Modena e Cooperativa Sociale Lamberto Valli Forlimpopoli.

Nel corso del meeting sono previste circa 35 gare in diverse discipline e distanze: 25 metri rana, 25 metri stile libero, 25 metri dorso, 50 metri rana, 50 metri stile libero, 25 metri stile libero accompagnato e 25 metri dorso accompagnato: queste due ultime modalità prevedono che gli atleti scendano in vasca insieme ad un istruttore, che funge da facilitatore dei movimenti del nuoto. Agli atleti verrà consegnata in omaggio la t-shirt celebrativa dell’evento e una medaglia di partecipazione, mentre ai primi tre classificati di ogni gara verrà consegnata dal vice-sindaco con delega allo sport Daniele Mezzacapo, dalle autorità locali presenti e dai rappresentanti degli sponsor, le classiche medaglie d’oro, d’argento e di bronzo. E’ inoltre prevista una targa ricordo dell’evento a tutte le società, di cui fanno parte gli atleti in gara. L’intera manifestazione sarà simpaticamente rallegrata dalla presenza dei Vip Clown di Forlì e si concluderà con un pranzo/buffet offerto dagli organizzatori a tutti i partecipanti (atleti, accompagnatori e famigliari) nell’area esterna della Piscina Comunale.

L’associazione Incontro senza Barriere è attiva sul territorio forlivese da circa 25 anni ed è l’unica realtà sociale che propone attività sportiva per persone diversamente abili: nel corso dell’anno promuove corsi di nuoto, attività di calcio a 5, attività motoria, rinforzo muscolare, danza creativa e laboratori teatrali. Complessivamente sono circa 150 le persone con disabilità che partecipano a tali attività, con il supporto di circa 50 persone, fra volontari ed operatori sportivi.