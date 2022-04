La Poderi dal Nespoli vola in Sardegna per affrontare la formazione del Banco di Sardegna di Nuoro

Alla quarta giornata del girone di andata la Poderi dal Nespoli affronta la trasferta più lunga, dopo ben dieci anni di assenza la squadra forlivese ritorna in Sardegna contro la formazione isolana del Banco di Sardegna Nuoro Softball. Molta acqua è passata sotto i ponti, il 2012 è stato l’ultimo anno di un allenatore Neozelandese, è stato l’ultimo anno di una Vitaliani in campo è stato uno dei pochi anni che non è stato raccolto nessun successo sia in Italia che all’estero, fu l’anno della rinuncia alla partecipazione alla Coppa delle Coppe come defender (detentore) all’edizione che si svolse proprio in terra Sarda a Nuoro.

Tornando all’attualità ora si affrontano due squadre assemblate diversamente per raggiungere obiettivi sostanzialmente diversi, la squadra sarda ritornata nella massima serie nel 2021 ha come obiettivo principale la salvezza in una stagione che prevede ben tre retrocessioni e la riduzione, della massima serie, ad un unico girone a 10 squadre. La Poderi di contro cerca la conferma della passata stagione e il consolidamento di una leadership del softball nazionale ed europeo

Il Banco di Sardegna si presenta con una squadra che conta cinque atleti straniere, tre provenienti da Curacao Antille Olandesi e quindi con passaporto europeo, Ricardo, Koffy e Agard militanti nel campionato delle Antille Olandesi e di due americane la lanciatrice Ramirez Annabelle del Lindsey Wilson College che milita nel campionato NAIA e di Hannah Clark proveniente dalla Eastern Kentucky University college di 1^ divisione dove ricopriva il ruolo di interbase, diplomata nel 2019 con ottime media nel box dove nei 4 anni ha collezionato 47 fuori campo, 179 RBI con una media di .354. Il resto della compagine isolana si basa su giovani atlete provenienti principalmente dal vivaio Nuorese.

Il cammino in campionato della squadra sarda è iniziato con un pareggio a Bussolengo a cui è seguito un altro pareggio a Castelfranco Veneto dove in gara 2 le isolane si sono imposte al 10 inning 3-6 sulle padrone di casa della Metalco. Sabato scorso nel loro debutto casalingo hanno ceduto ambedue gli incontri alle lombarde della Rhea Caronno, con gara due persa con il minimo scarto 1-2 il finale. In classifica di girone Nuoro divide la quarta posizione in coabitazione con il Bussolengo con 2 vinte e 4 perse, avanti all’Old Parma e dietro di una vittoria dalla Metalco Castellana.

Finora la squadra sarda è apparsa debole in gara 1 dove la coppia del lanciatori Fois e Pisanu non sono riuscite a contenere le avversarie facendo chiudere anticipatamente tutti gli incontri. In gara 2 nelle prime due gare vinte è stata schierata la caraibica con passaporto Olandese Koffy Julise, ora con l’arrivo della americana Ramirez, la pedana si è rafforzata e anche se ha subito una sconfitta al debutto 1-2 contro Caronno ha messo a segno ben 12 strike out concedendo solo 5 valide.

La Poderi dal Nespoli vuole tenere il passo del Caronno e punterà a fare bottino pieno, è prevedibile anche una inversione dei lanciatori con Carlotta Onofri partente in gara 1 e a Cacciamani l’onere di affrontare il pitcher americano del Nuoro. Nel box da tenere d’occhio l’americana Clark già autrice di 2 HR e 6 RBI che registra una media battuta di .471, seguita dalla caraibica Koffy con una media di .389.

Negli altri incontri, del girone B, Caronno riceve sul proprio diamante l’Old Parma, mentre si giocherà domenica mattina Metalco Thunders – Bussolengo 2.0.

Nel Girone A sabato la Sestese farà visita al Saronno, incontri che valgono la seconda piazza del girone, mentre domenica sarà di scena il derby emiliano Pianoro-Collecchio.