La società Ginnastica Mercuriale al campionato regionale di ginnastica artistica

Si sono svolti dal 29 aprile al primo maggio a Cesenatico i Campionati Regionali di Ginnastica Artistica del circuito Centro Sportivo Italiano dove la società Ginnastica Mercuriale di Forlì ha partecipato alle gare maschili individuali con 5 dei suoi atleti in categorie diverse, incentivati dal capitano della squadra Mattia Guberti e guidati dall’allenatore Dimitar Rusev. Molto bene i piccoli che hanno disputato la loro prima gara in assoluto con tanti podi meritati. L’affiatamento di squadra si è visto l’impegno pure, non ci si ferma e si continua la preparazione fisica in vista dei prossimi impegni sportivi: i Campionati Nazionali Csi che si svolgeranno a Lignano Sabbia D’oro dal 5 al 11 giugno, e i Finali Nazionali FGI ‘’Summer edition’’ a Rimini dal 23 giugno al 2 luglio. La femminile invece impegnata con ben 3 rappresentative nel Campionato di squadra guidata dall’allenatrice Marilena Cergogna si sono posizionate seconde, quarte e quinte.