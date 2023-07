Lamborghini Super Trofeo Europa, il Vincenzo Sospiri Racing sul gradino più alto del podio con Mattia Michelotto e Gilles Stadsbader

Mattia Michelotto e Gilles Stadsbader del Vincenzo Sospiri Racing hanno conquistato nel Lamborghini Super Trofeo Europa la loro seconda vittoria della stagione, portandosi a solo mezzo punto dalla vetta della classifica della classe Pro, guidata dal neozelandese Brendon Leitch. A Spa l'equipaggio del team forlivese si è imposto nella prima delle due gare del weekend dopo essersi avviato dalla pole, replicando il successo conquistato meno di un mese fa nel round d'apertura del Paul Ricard.

Al via Michelotto sfila primo dalla pole senza alcun problema. Dietro di lui Thomas Laurent riesce a mantenere la seconda posizione, mentre Loris Spinelli da quinto risale terzo prendendo anche la leadership della Pro-Am. Alle sue spalle si porta Daan Arrow. Scivola invece quinto Frederik Schandorff, che si avviava dalla seconda fila. Melvin Moh guida la classe Am. Nella Lamborghini Cup davanti a tutti c'è Charlie Martin. Nelle battute iniziali Luciano Privitelio finisce in testacoda, ma riprende. Stesso discorso per Nigel Bailly e poi anche per Moh, che perde la leadership della Am a vantaggio di Rindone. Spinelli intanto si porta nella scia di Laurent e riesce a superarlo poco prima dei pit-stop.

Nel frattempo Michelotto estende il suo vantaggio ad oltre sette secondi e dopo i cambi il suo compagno di squadra Stadsbader ritorna in pista ancora primo. Secondo si porta Adam Eteki, subentrato a Laurent. Andrzej Lewandowski, che ha preso il posto di Spinelli, viene sfilato anche da Brendon Leitch e si ritrova quarto, ma riesce a mantenere il comando della Pro-Am. Immutata la leadership anche nelle classi Am e Lamborghini Cup, in cui guidano nell'ordine Rindone e Jason Keats (che a propria volta ha rilevato al volante Martin).

A otto minuti dal termine si gira Libor Dvoracek, mentre Enrico Bettera urta le protezioni a Fagnes e viene chiamata in causa la safety car. Un paio di giri di neutralizzazione e si riparte, a tre minuti dallo scadere del tempo. Ci prova subito Eteki, che affianca Stadsbader ma deve poi desistere. È bravo ad approfittarne Leitch, che a sua volta tenta senza successo di superare Eteki. Si accorda ai tre anche Rodrigo Testa, con Amaury Bonduel alle loro spalle.

Stadsbader conserva il comando, nonostante 1"2 di penalità sempre per un'irregolarità nei pit-stop. Eteki viene classificato primo, ma a sua volta deve scontare un'analoga penalità e scivola 18°. Secondo assoluto risale così Leitch, mentre Testa e Ugo de Wilde concludono terzi davanti a Cedric Wauters e Arrow-Abbie Eaton. Una penalità costa a Jason Keats e Martin la vittoria nella Lamborghini Cup. A Michelotto, autore del giro più veloce, va anche l'Hankook Fastest Lap Award.

"Sono partito bene e nelle fasi iniziali ho cercato di prendere un po' di vantaggio su tutti gli altri - le parole di Michelotto -. Durante tutto il mio stint ho gestito la situazione senza problemi. Gilles in seguito ha fatto a sua volta un bel lavoro e negli ultimi due giri, dopo la safety car, ha spinto davvero tanto per recuperare il tempo perso nella penalità". "Sono felice di avere ottenuto questa vittoria sulla mia pista di casa. Per me è davvero fantastico - ha affermato Stadsbader -. Mattia ha guidato in maniera eccellente durante il suo primo stint ed io sono poi riuscito ad amministrare la prima posizione, anche se alla fine non è stato semplice con la safety car".

Gara 2 è stata condizionata dal maltempo. Quattro giri dietro alla safety car, prima della definitiva bandiera rossa, con la classifica praticamente congelata fin dall'inizio ed il punteggio dimezzato. Con Cedric Wauters al suo debutto con il team Totaalplan Racing subito in pole al termine della seconda sessione di qualifica che si è svolta con l'asciutto venerdì, questa volta non c'è stata storia. In regime di neutralizzazione il belga è rimasto sempre in testa, conquistando la vittoria davanti a Brendon Leitch (Leipert Motorsport) e al binomio del Brutal Fish Racing Team formato da Edoardo Liberati e Martin Ryba, primo della Pro-Am. Nella Am terzo successo consecutivo di Gabriel Rindone, sempre con una vettura della Leipert Motorsport e terza vittoria anche per Donovan e Luciano Privitelio (Iron Lynx) nella Lamborghini Cup.

Con la pioggia, la gara ha preso il via in regime di neutralizzazione, con tutte le 48 Huracán Super Trofeo EVO2 in fila indiana dietro alla safety car. Nel frattempo si è fermata a bordo pista la vettura di Nigel Schoonderwoerd. Poi Jason Keats è finito fuori al Raidillon e subito dopo è stata data la bandiera rossa. Adesso seguirà una pausa di tre settimane, prima del prossimo appuntamento in programma sul tracciato tedesco del Nürburgring nel fine settimana del 28-30 luglio.