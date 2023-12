Il pilota di Formula Uno Lando Norris sbarca al 'Ridolfi' per ricevere il Trofeo Bandini

Toccata e fuga a Forlì per il pilota di Formula Uno Lando Norris. Il portacolori della McLaren Mercedes è atterrato domenica mattina all'aeroporto "Ridolfi", per poi dirigersi verso Faenza dove ha ricevuto il Trofeo Bandini, di cui Forlì Airport è sponsor dell'evento. Norris è stato tra i piloti rivelazione del campionato 2023 di Formula Uno, motivo per il quale gli organizzatori del Trofeo Lorenzo Bandini hanno deciso di assegnargli il prestigioso riconoscimento.

Il trofeo, che dal 1992 premia una personalità di spicco della Formula Uno che si è contraddistinta per i suoi straordinari successi e risultati in questo sport, rappresenta non solo un omaggio e un doveroso ricordo a un grande campione del passato, ma anche un’opportunità per celebrare i talenti emergenti e i pilastri consolidati della Formula Uno. Norris ha anche sorvolato alcune delle zone più colpite dall’alluvione dello scorso maggio.

"E' bellissimo essere qui", ha esclamato il britannico in conferenza stampa, ringraziando tutti i giovani tifosi che l'hanno accolto come una star in Piazza del Popolo, a Faenza. Quanto alla prossima stagione di Formula Uno, Norris si aspetta un progresso della squadra: "Durante l'anno ci siamo migliorati ed è un aspetto positivo. E' stato sicuramente il mio anno migliore da quando corro in Formula Uno. Ovviamente spero di fare meglio. Cercheremo di fare del mio meglio per riuscire a vincere il più possibile". Ambizioni da titolo per il 2024? "Sarà una lotta difficile".

La crescita di Norris

Norris - durante la stagione scorsa, ma sopratutto in quella 2023 - ha saputo conquistare numerosi piazzamenti sul podio portando alla luce il suo talento cristallino e facendo tornare in auge il Team McLaren, una delle più titolate scuderie della storia della Formula 1 grazie ai successi di piloti come Emerson Fittipaldi, James Hunt, Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna, Mika Häkkinen e Lewis Hamilton. Sesto posto nella classifica piloti con 205 punti di record personale, a un solo punto dal ferrarista Charles Leclerc e dal "sempreverde" campione spagnolo Fernando Alonso, Norris ha messo a registro una stagione da incorniciare. I risultati del giovane talento di Bristol classe 1999, arrivano però anche grazie ad una solida componente italiana, quella del Team Principal McLaren, l’ingegnere Andrea Stella che verrà anche lui premiato.