"Se l'attuale Ducati è diventata la moto da battere il merito è di Dovizioso": l'inaspettata lettera al campione forlivese

Domenica 4 settembre a Misano, Andrea Dovizioso ha detto addio alla MotoGp. Brembo ha scelto di rendere omaggio al talento del forlivese con una lettera per sottolineare i suoi più meravigliosi traguardi con Brembo Brakes. Il 36enne si cimenterà prossimamente nel Campionato Regionale Motocross; "quello che possiamo dire però se non guidando più le moto MotoGP ci ha detto addio, a meno che in futuro (mai dire mai) non decida di fare il collaudatore di bici, ai dischi freno in fibra di carbonio Brembo perché usati, sotto corrente regolamenti, solo su moto in classe premier".

"Infatti, il rapporto di Dovi con i freni Brembo è iniziato molto prima perché nel 2001 il team Rcgm Aprilia ha vinto il campionato europeo 125cc con un sistema frenante Brembo. Con la stessa moto ha fatto il suo debutto nel Campionato del Mondo in Mugello ma si è ritirato dalla gara - viene ricordato nella lettera -. Dal 2002 in poi Dovizioso è stato membro permanente del Campionato del Mondo dove ha corso un totale di 326 GP consecutivi dal GP del Giappone 2002 al GP del Portogallo 2020: record probabilmente senza pari e in questo periodo cambiato misura motore, squadra, moto (Honda, Yamaha, Ducati, Yamaha ancora) e gomme".

"L'unico marchio che ha sempre usato (tranne il campionato mondiale 125 con la Honda) è Brembo ed è uno dei motivi per cui la sua visita alla Brembo Racing nel dicembre 2018 dove i componenti dei freni usati in MotoGP, Formula 1 e altre moto internazionali le corse cle sono progettate, prodotte e testate è stato accolto con grande entusiasmo dai suoi dipendenti - viene aggiunto -. In quell'occasione gli fu chiesto di confrontare le varie categorie: "Nel 125cc e 250cc c'è pochissimo spazio per personalizzare i freni. Basta trovare la tua sistemazione e il resto arriva come conseguenza. Nella MotoGP invece tutto è estremo e nell'ultimo decennio i freni sono cambiati molto”. Dovizioso ha continuato a spiegare: "Sia il diametro dei dischi e l'altezza della fascia frenante sono aumentati, e ci sono molte combinazioni diverse a disposizione. Anche le pinze dei freni hanno subito un'evoluzione tecnologica e ci sono più opzioni disponibili per ogni motociclista. Si va verso uno scenario dove non ci sono più limiti”. Come ogni pilota di talento, Dovizioso ha richieste specifiche per i tecnici che equipaggiano la sua Ducati: "Mi piace avere molta reattività e il minor gioco possibile sulla leva prima di frenare. Brembo ha lavorato sodo per migliorare questo aspetto negli anni. Correre con una moto italiana e i freni italiani rende ancora più soddisfacente ottenere buoni risultati”".

"Se l'attuale Ducati è diventata la moto da battere (nei primi 13 GP della stagione 2022 ha raggiunto 10 pole position, 8 vittorie e 20 podi) il merito è di Dovizioso che arrivato in Ducati dopo la deludente esperienza ce con Valentino Rossi ci è riuscito rimettete in foto il produttore di Borgo Panigale con 10 vittorie nel biennio 2017 al 2018 - viene rimarcato -. Non c'è da stupirsi che tutti i tecnici che hanno lavorato con Dovizioso nel Campionato del Mondo lo abbiano soprannominato "ingegnere pilota" per la sua capacità di analizzare scientificamente il comportamento della moto ed è abile nel migliorare s alla moto, che ha dimostrato con la Desmosedici. Prima che Marc Marquez soffrisse un infortunio al braccio e iniziasse una serie di operazioni, l'unico pilota che gli ha dato preoccupazioni è stato Dovizioso, secondo classificato nel Campionato Mondiale MotoGP nel 2017, 2018 e 2019. In quel periodo batte più volte lo spagnolo all'ultimo giro".

"La specialità di Andrea era il passaggio d'angolo - viene spiegato -. Ha iniziato la serie al GP d'Austria 2017: Marquez ha attaccato all'ultima curva ma ha frenato troppo tardi. Dovizioso lo ha fatto passare dall'interno ma è riuscito ad aprire l'acceleratore prima e ha sorpassato il suo rivale mentre stava ancora cercando di raddrizzarsi. La stessa cosa due mesi dopo al GP del Giappone su pista bagnata. Dovizioso è andato in vantaggio nell'ultimo giro sull'angolo 13 con frenata di precisione ma all'ultima curva Marquez è tornato in testa. Tuttavia, è stato costretto a prendere la curva larga e il pilota Ducati è riuscito a riprendere il vantaggio seguendo un rettilineo che lo ha aiutato a vincere per 249 millesimi di secondo. Quel giorno, anche se la pista era bagnata dai semafori fino alla fine dei 24 giri e la temperatura dell'aria non superava mai i 14°C, con l'asfalto a 15°C, Dovizioso usava dischi in fibra di carbonio. Questa è stata una decisione che solo qualche mese prima sarebbe sembrata follia perché tutti usavano dischi d'acciaio. Tuttavia, l'acciaio riduce il comportamento dinamico di una moto poiché è più pesante della fibra di carbonio, che offre una migliore guidabilità quando accelera e cambia direzione e rende più facile applicare la potenza del motore al suolo".

"Negli ultimi anni, l'aumento della potenza della bici, lo sviluppo delle gomme, l'uso dei copridischi e lo sviluppo della fibra di carbonio hanno cambiato lo scenario: da un lato, aumentando la forza richiesta dei freni sulle moto MotoGP sul bagnato, e dall'altro, permettendo i freni per raggiungere più rapidamente l'intervallo di temperatura richiesto - prosegue la missiva -. Dovizioso è stato subito entusiasta di utilizzare la fibra di carbonio su superfici bagnate: "È una buona notizia perché ci dà una frenata più coerente, proprio come sulle superfici asciutte, e per un motociclista che frena forte come me, questo è fondamentale. Naturalmente, non è facile gestire questa situazione o tenere i freni caldi quando fuori fa davvero freddo, ma penso che sia un enorme passo avanti”. Al Gran Premio di Valencia 2018, Dovizioso ha vinto ancora una volta sotto la pioggia con dischi in carbonio: "Abbiamo corso in condizioni borderline, ma siamo riusciti a farli funzionare bene. Nella pausa tra le due gare (la gara del GP è stata interrotta, poi è ripartita, Ed.), abbiamo modificato la moto in modo che potessi frenare un po’ più forte”".

"Gli anni d'oro di Dovizioso in MotoGP coincisero anche con un uso più diffuso del cilindro del pollice: questa soluzione è stata progettata per aiutare Mick Doohan a tornare a correre in 500cc dopo l'incidente nei giri di qualificazione del GP d'Olanda 1992 - viene rimarcato -. L'incidente è stato abbastanza grave da rischiare l'amputazione della gamba destra, schiacciata. Doohan non era in grado di usare il piede destro, così i tecnici Brembo hanno progettato un cilindro masterizzatore che gli ha permesso di usare comunque il freno posteriore. Invece del pedale del freno destro, il freno posteriore è azionato da un comando a mano posizionato sulla parte sinistra del manubrio. Questa ingegnosa soluzione ha aiutato l'Australia a vincere cinque campionati mondiali consecutivi nella classe 500cc, dal 1994 al 1998".

Dovizioso però non ha iniziato a usarlo nel 2017: "Ho usato il cilindro del pollice in HRC, ma poi l'ho scaffale. L'ho ripresa con la Ducati e sono contento che tanti altri piloti l'abbiano scoperta. Io lo uso solo sulle curve a destra perché quando sei in mezzo alla curva, non è possibile azionare il freno posteriore con il piede destro. Per fare questo, alcuni piloti tengono il piede in avanti, altri lo spostano sulla punta del piede”. Alcuni piloti usano il cilindro del pollice per evitare di slittare durante la curva, ma Dovizioso no: "La forza che puoi applicare con il dito sul cilindro principale del pollice è molto inferiore alla forza che puoi applicare con il piede. Ecco perché la uso solo quando la bici è al massimo angolo di magra”".

"L'abilità frenante di Dovizioso gli ha guadagnato nel 2018 e nel 2019 il miglior titolo di frenatore tardivo al Misano World Circuit Marco Simoncelli premiato dagli ingegneri Brembo utilizzando la registrazione dei dati durante tutto il fine settimana di gare utilizzando la telemetrica dell'intero team - continua la lettera -. Questa è una dote che ha perfezionato negli anni "Sono molto esigente quando si tratta di freni perché sono sempre stato uno dei migliori freni tardivi e ho una sensibilità incredibile per i freni. È fondamentale avere dei freni reattivi e precisi. Solitamente freno con le due dita sulla leva anteriore”. Ciao Dovi, ci mancherà la tua frenata"".