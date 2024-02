Lewis Hamilton alla Ferrari, il giornalista di Autosprint Donnini ne parla a Forlimpopoli: "E' un qualcosa di romantico che fa sognare"

Chi l'avrebbe mai detto che Lewis Hamilton sarebbe diventato un giorno un pilota della Ferrari? Nessuno, fino all'annuncio clamoroso di giovedì scorso. Il sette volte campione del mondo, attualmente vestito Mercedes, affiancherà infatti il monegasco Charles Leclerc dal 2025, firmando col Cavallino all'età di 39 anni un matrimonio della durata di almeno due anni. Ma come l'hanno presa i Ferrari Club del Forlivese? "Sono contento - parla Filippo Ambrosini, presidente del Ferrari Club Forlimpopoli -. E' un protagonista della Formula Uno che è sempre stato un nostro avversario e storicamente quando i nostri avversari vestono il rosso fanno bene. Sono fiducioso".

"E' stata una sorpresa notevole, come penso per tutti - esclama Piero Gardini, alla guida del Ferrari Club Forlì -. Potrebbe esser un ottimo acquisto, come rivelarsi una spada di Damocle. Per ora prevale la sensazione di sbigottimento. Sono convinto che sia stata una mossa anche per attirare nuovi tecnici in grado di portare innovazioni nel 2026, quando ci sarà una nuova rivoluzione nei regolamenti con monoposto che cambieranno d'aspetto". Quanto alla convivenza con Leclerc, per Gardini il monegasco "è uno tosto e Lewis dovrebbe fargli da guida. Quindi speriamo che non ci siano degli scontri". Per Ambrosini "ci sarà un rapporto costruttivo dato che al momento l'auto non sembra sufficientemente competitiva per giocarsi il mondiale. Vedremo l'evoluzione della Ferrari per il 2025 quando arriverà Lewis e vedremo".

Il presente dice che c'è in rosso un Carlos Sainz scaricato dal Cavallino Rampante. Farà gioco di squadra o penserà alla gloria personale? "Facciamo una domanda di riserva - sorride Ambrosini -. Sarà una stagione interessante, ma bisogna avere fiducia nella squadra. Essere Ferrari, come recita il motto, è un valore enorme che ci contraddistingue rispetto alle altre scuderie". Secondo Gardini "Sainz sarà un uomo squadra se avrà il supporto del team. E' necessario che goda della fiducia di Maranello fino alla fine del contratto".

L'opinione del giornalista di Autosprint Mario Donnini

Del colpo rosso se ne è parlato anche venerdì in occasione dell'incontro organizzato dal Ferrari Club Forlimpopoli con il giornalista di Autosprint Mario Donnini, che ha presentato i suoi libri “Hailwood e la Ducati al TT - La più bella storia del motorsport” e “La favola rossa - Il leggendario trionfo della Ferrari alla 24 Ore di Le Mans 2023”, entrambi editi Minerva. "Le ultime novità non autorizzano imprecazioni, ma esclamazioni di sorpresa e interesse - le parole del giornalista umbro, classe 1965 -. Nel 2023 la Formula Uno ha rischiato di far dormire gli appassionati, con tanto show sì ma poco spettacolo. Per questo motivo l'arrivo dell'uomo che nella F1 moderna ha vinto più di tutti nella squadra che negli ultimi anni ha vinto meno di tutti, ma che è la più amata, è una cosa molto romantica. E' poetico vedere uno sportivo avviato verso il tramonto della sua carriera che va a dare una mano ad una Casa in difficoltà. Quindi improvvisamente una Formula Uno che fa dormire torna a far sognare".

"E' una Ferrari che tornerà a due punte con i contro fiocchi - è l'opinione di Donnini -. Nessuno dei due accetterà mai di fare il gregario e anche questa è una cosa bella, perché spariranno gli ordini di scuderia fino a prova contraria. E' interessante vedere una Ferrari che si spende e che spande. Sarà un'esperienza eccitante, è come se Pelè fosse venuto a giocare in Italia. Avere un grande dello sport sarà un bel vantaggio sia per la Ferrari che per Hamilton stesso". Quanto alle tempistiche dell'annuncio, "è una realtà che mina completamente lo status quo attuale. E' chiaro che Sainz correrà avvelenato contro la squadra e contro Leclerc e sarà interessante vedere il suo atteggiamento, mentre Hamilton vivrà in Mercedes un anno da separato in casa. E' una situazione demotivante, che rischia di falsare anche qualche gara e confronto".

La favola rossa a Le Mans

Se la Ferrari in Formula Uno è alla ricerca di quel mondiale piloti che manca dal 2007 (l'ultimo iridato di Maranello è stato Kimi Raikkonen, mentre nel 2008 venne vinto quello Costruttori), nel 2023 ha trionfato nella 24 Ore di Le Mans con la 499P. "Questa è una Rossa che si muove con un venticinquesimo del budget che viene investito per la Formula Uno, che ha un corpo di tecnici, meccanici e logistici al 95% italiano e bisogna esserne orgogliosi - sostiene Donnini -. E' una Ferrari che sarebbe tanto piaciuta ad Enzo Ferrari, capace di realizzare due progetti vincenti nel giro di due anni, la 296GT3 (ha conquistato la 24 Ore del Nurburgring e recentemente la 24 Ore di Daytona, ndr) e la 499P. Domina lo spirito di squadra, con figure importanti come Antonello Coletta, responsabile Competizioni GT. Consiglio di appassionarsi alle gare Endurance, perché c'è una Ferrari più aperta, simpatica e italiana. Oltre che essere un ambiente più aperto agli appassionati".