Ligier European Series, il forlivese Jacopo Faccioni pronto a difendere il titolo

Il forlivese Jacopo Faccioni sarà al via anche quest'anno nel campionato europeo del Ligier European Series, ma con un nuovo team ed un nuovo compagno di squadra. Si sono sciolti entrambi i legami che lo scorso anno hanno portato il forlivese a vincere il titol: Faccioni troverà al suo fianco Andrea Dromedari – vincitore del Les nel 2020 – mentre per l’assistenza in pista ci si è affidati ad una delle scuderie più titolate al mondo, l'Eurointernational, team con sede nell’Indiana negli USA.

"Ho valutato alcune proposte - sostiene Faccioni - e mi sarebbe piaciuto avere come compagno nuovamente Alessandro Cicognani, romagnolo anche lui, che ha però deciso di appendere il casco al chiodo. L'Eurointernational mi ha proposto di affiancarmi Andrea Dromedari col quale credo e spero di affiatarmi velocemente e con l’obbiettivo di ben figurare anche quest’anno".

La stagione si aprirà il 15 aprile sul tracciato francese de Le Castellet, mentre in Italia sono in programma due prove: il 13-14 all'Enzo e Dino Ferrari di Imola e l'1 e 2 luglio a Monza. Le gare saranno 12 (nel calendario anche Le Mans, Spa e Portimao) ed il format è simile a quello del 2021 con una novità , quella di avere 2 sessioni di prove libere invece di una sola e l’inclusione di uno dei più affascinanti appuntamenti mondiali all’interno del quale il Les è una delle gare di contorno : la 24 ore di Le Mans.