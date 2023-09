Ligier European Series, meteo bizzarro a Spa Francorchamps: Jacopo Faccioni torna a gareggiare ed è subito podio

Il forlivese Jacopo Faccioni torna nel Campionato Ligier European Series ed è subito podio. Il Campione Europeo 2021 del Ligier European Series è stato chiamato a rientrare alla guida dell’auto che gli aveva permesso, assieme a Cicognani Alessandro, la conquista del titolo, ha preso parte all'appuntamento disputatosi sul leggendario tracciato di Spa Francorchamps, gareggiando in coppia con il milanese Ronnie Valori. Complicata è stata la gestione del fine settimana in quanto il meteo certamente non ha aiutato: repentini cambiamenti si sono succeduti, da pista completamente bagnata a pista asciutta o umida con difficoltà per tutti i piloti di azzeccare la messa a punto delle auto ed individuare di volta in volta i riferimenti in pista.

Il forlivese ha avuto un compagno di guida che ben conosceva e l’affiatamento fra i due si è dimostrato fin da subito un aspetto positivo della gara. La sfortuna ha voluto durante i turni di qualifica che uno scroscio d’acqua si abbattesse su Spa dopo pochi minuti dall’ingresso in pista, impedendo a Jacopo Faccioni di effettuare almeno un tempo in condizione di asciutto: risultato ottavo riferimento cronometrico. In gara comunque i due piloti si sono fatti valere e il secondo posto sul traguardo li ha premiati.

Faccioni per le prossime gare abbandonerà la Ligier JSP4 e passerà alla più potente ed impegnativa Ligier JSP3. Il prossimo appuntamento è per il 26-27-28 ottobre a a Magny Cours in Francia nel campionato Ultimate Cup Series LMP3 con gare di durata e tre piloti che si alternano alla guida. "Sono contento del risultato - sono le parole di Faccioni -. Non è facile dopo lungo tempo che non si guida un tipo di auto ottenere subito buoni risultati; vediamo con la LMP3 che ho utilizzato solamente in un test a Portimao in Portogallo, quali risultati sarò in grado di ottenere, il mio impegno sarà sempre quello volto ad ottenere un buon piazzamento e credo sia lo stesso dei miei nuovi compagni di guida".